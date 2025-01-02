Times of Israel: экс-глава МО Израиля Галант подал в отставку из кнессета

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант подал заявление об отставке из кнессета (парламента), пишет The Times of Israel.
«Бывший министр обороны Йоав Галант уходит из кнессета, оставаясь членом партии “Ликуд” премьер-министра Биньямина Нетаньяху», — говорится в публикации.
Издание ссылается на заявление Галанта, которое транслировалось по израильскому телевидению.
Напомним, в ноябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение уволить с поста министра обороны Йоава Галанта. Он заявил, что доверие между ним и Галантом «пошатнулось» в последние месяцы. Минобороны Израиля возглавил Исраэль Кац.
Также стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта.
Ордеры на арест выданы за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.