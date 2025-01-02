Times of Israel: экс-глава МО Израиля Галант подал в отставку из кнессета

Напомним, в ноябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение уволить с поста министра обороны Йоава Галанта. Он заявил, что доверие между ним и Галантом «пошатнулось» в последние месяцы. Минобороны Израиля возглавил Исраэль Кац.