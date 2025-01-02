Виноградов: выйти на пенсию в 2025 году просто по возрасту невозможно

Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в 2025 году составит 15 лет. В этот период будут засчитаны декретный отпуск, больничные, регистрация в центре занятости по безработице и работа по трудовому договору. Также для некоторых категорий граждан сохраняется возможность досрочного выхода на пенсию при выполнении определенных условий.