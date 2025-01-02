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Виноградов: выйти на пенсию в 2025 году просто по возрасту невозможно

Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в 2025 году составит 15 лет.

Источник: Аргументы и факты

С 2025 года для выхода на пенсию просто по достижении определенного возраста будет недостаточно — потребуется накопить необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов и лет трудового стажа, сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) будет рассчитываться на основе уплаченных пенсионных взносов, продолжительности трудового стажа и возможной отсрочки начала получения пенсии. В 2025 году для выхода на пенсию потребуется не менее 30 ИПК.

Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в 2025 году составит 15 лет. В этот период будут засчитаны декретный отпуск, больничные, регистрация в центре занятости по безработице и работа по трудовому договору. Также для некоторых категорий граждан сохраняется возможность досрочного выхода на пенсию при выполнении определенных условий.

Ранее сообщалось, что в 2025 году размер средней страховой пенсии по старости достигнет 24 059,12 рубля.