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На лед нельзя: рыбаков гоняют в пригороде Владивостока

Совместный рейд провели в районе Седанки, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ГУ МВД

Представителей заинтересованных служб собралось много: от спасателей и полиции до ответственных лиц администрации Владивостока и министерства ГОЧС Приморского края.

«На данной территории запрет выхода на лед сохраняется до 12 января. Далеко не везде еще достаточный слой льда, чтобы выдержать даже вес человека. К сожалению, в этом районе буквально несколько дней назад произошла трагедия, спасти рыбака не удалось. Мы напоминаем всем о необходимости строго соблюдать правила, быть внимательными и осторожными. Не рискуйте жизнью, не выходите на лёд там, где это запрещено», — прокомментировал заместитель главы Владивостока Дмитрий Свитайло.

Напомним, что до 12 января запрещен выход на лед акваторий открытой части Амурского залива и в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива. Выезд на лед на автомобилях запрещен везде в течение всего года.