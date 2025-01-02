На лед нельзя: рыбаков гоняют в пригороде Владивостока

«На данной территории запрет выхода на лед сохраняется до 12 января. Далеко не везде еще достаточный слой льда, чтобы выдержать даже вес человека. К сожалению, в этом районе буквально несколько дней назад произошла трагедия, спасти рыбака не удалось. Мы напоминаем всем о необходимости строго соблюдать правила, быть внимательными и осторожными. Не рискуйте жизнью, не выходите на лёд там, где это запрещено», — прокомментировал заместитель главы Владивостока Дмитрий Свитайло.