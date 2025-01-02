Депутат ГД Чаплин: пенсионный коэффициент в РФ вырастет до 142,7 рубля

Пенсионный коэффициент в Российской Федерации в 2025 году увеличится до 142,7 рубля, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.
«Один пенсионный коэффициент увеличится с 133,05 до 142,76 рубля», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексированы с 1 января на 7,3 процента. Такое повышение затронет 7,8 миллиона жителей РФ. Оно стало возможным благодаря изменениям в федеральных законах, вступившим в силу в начале года.
Ранее Чаплин заявил, что в текущем году размер средней страховой пенсии по старости достигнет 24 059,12 рубля. Он также отметил, что предусмотрено автоматическое возобновление индексации выплат для работающих пенсионеров.
Профессор Вадим Виноградов рассказал, что выйти на пенсию в 2025 году просто по возрасту невозможно. В частности, требуется накопить необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов.