Депутат ГД Чаплин: пенсионный коэффициент в РФ вырастет до 142,7 рубля

Пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексированы с 1 января на 7,3 процента. Такое повышение затронет 7,8 миллиона жителей РФ. Оно стало возможным благодаря изменениям в федеральных законах, вступившим в силу в начале года.