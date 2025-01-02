Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на 2 января

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на четверг, 2 января. «2 января на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15−20 м/с, ночью и утром местами 21−24 м/с», — говорится в сообщении Белгидромета.