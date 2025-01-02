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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на 2 января

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на четверг, 2 января. «2 января на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15−20 м/с, ночью и утром местами 21−24 м/с», — говорится в сообщении Белгидромета.

Сейчас в Ричмонде: +3° 5 м/с 60% 759 мм рт. ст. +4°
Источник: Смартпресс

Погодные условия будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западной четверти порывистый, во многих районах республики сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +1..+8°С.

Минск

Преимущественно облачно. Временами осадки (в основном дождь, возможен мокрый снег) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер западный, 6−11 м/с. Порывы до 15−20 м/с.

Брест

Облачно. Временами осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер западный, 6−11 м/с. Порывы до 15−20 м/с.

Витебск

Облачно с прояснениями. Временами осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +3..+5°C. Ветер юго-западный, 6−11 м/с. Порывы до 15−20 м/с.

Гомель

Облачно. Временами осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер западный, 6−11 м/с. Порывы до 15−20 м/с.

Гродно

Облачно с прояснениями. Временами осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +4..+6°C. Ветер западный, 6−11 м/с. Порывы до 15−20 м/с.

Могилев

Облачно. Временами осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +3..+5°C. Ветер западный, 6−11 м/с. Порывы до 15−20 м/с.