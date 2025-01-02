Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на 2 января

Погодные условия будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западной четверти порывистый, во многих районах республики сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +1..+8°С.
Минск
Преимущественно облачно. Временами осадки (в основном дождь, возможен мокрый снег) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер западный, 6−11 м/с. Порывы до 15−20 м/с.
Брест
Облачно. Временами осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер западный, 6−11 м/с. Порывы до 15−20 м/с.
Витебск
Облачно с прояснениями. Временами осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +3..+5°C. Ветер юго-западный, 6−11 м/с. Порывы до 15−20 м/с.
Гомель
Облачно. Временами осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер западный, 6−11 м/с. Порывы до 15−20 м/с.
Гродно
Облачно с прояснениями. Временами осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +4..+6°C. Ветер западный, 6−11 м/с. Порывы до 15−20 м/с.
Могилев
Облачно. Временами осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +3..+5°C. Ветер западный, 6−11 м/с. Порывы до 15−20 м/с.