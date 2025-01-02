Новосибирский серпентарий в 2025 году начнет выпуск геля с ядом щитомордника

НОВОСИБИРСК, 2 января. /ТАСС/. Серпентарий в Новосибирске, единственный в РФ, где в медицинских целях разводят змей, в 2025 году начнет выпуск первого геля-венотоника на основе яда щитомордника — змеи, обитающей в России и Центральной Монголии. Об этом сообщил ТАСС директор Сибирского серпентария Алексей Гладких.
«В 2025 [году] мы представим потребителю нашу новинку — гель-венотоник. Это первое наружное средство, содержащее яд щитомордника, обладающего выраженным антикоагулянтным свойством», — рассказал он.
Он пояснил, что новый гель, созданный в серпентарии, направлен на помощь при отеках, статической тяжести, усталости и гудении в ногах, а также при воспалениях мягких тканей и закрытых ушибах. Гель получил название «Анкитром». «Яд щитомордника призван стать наиболее эффективной альтернативой гепаринам, традиционно применяющимся в наружных венотониках», — подчеркнул он.
Также в ближайших планах серпентария выпуск нового комби-геля на основе ядов сразу трех змей. Это наружное средство, по замыслу разработчиков, будет использоваться в двух формулах: разогревающей (при болях в мышцах и суставах) и охлаждающей (при ушибах и растяжениях). «Ключевой особенностью комби-геля будет соединение нейротоксического действия яда кобры с гематоксическим действием ядов гадюки и щитомордника, что окажет усиленный синергетический эффект», — пояснил он.
Серпентарий в Новосибирске был основан в 1989 году. Является единственным на территории России. Основная сфера деятельности — это изготовление токсинов, змеиных ядов, а также других биологически активных веществ ядовитых животных. Серпентарий также считается крупнейшим в мире производителем яда гадюки.