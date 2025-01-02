Новосибирский серпентарий в 2025 году начнет выпуск геля с ядом щитомордника

Также в ближайших планах серпентария выпуск нового комби-геля на основе ядов сразу трех змей. Это наружное средство, по замыслу разработчиков, будет использоваться в двух формулах: разогревающей (при болях в мышцах и суставах) и охлаждающей (при ушибах и растяжениях). «Ключевой особенностью комби-геля будет соединение нейротоксического действия яда кобры с гематоксическим действием ядов гадюки и щитомордника, что окажет усиленный синергетический эффект», — пояснил он.