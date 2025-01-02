Через четыре года улицу Октябрьской Революции в Уфе соединят с набережной Белой

— Мы не обещаем завершить всё за два года, но в обозримом будущем, примерно в течение четырёх лет, улица до набережной реки Белой будет приведена в порядок, — сообщил он. — Реконструкция улицы Октябрьской Революции — это важный проект, который по ряду объективных причин пришлось сдвинуть немного.