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Через четыре года улицу Октябрьской Революции в Уфе соединят с набережной Белой

Власти намерены наполнить улицу Октябрьской Революции «интересным содержанием».

Глава Башкирии Радий Хабиров на прямой линии с населением республики сообщил, что в будущем улица Октябрьской Революции, которую сегодня реконструируют в Уфе, продолжится до набережной реки Белой. По словам руководителя региона, «это сложный и длительный проект».

— Мы не обещаем завершить всё за два года, но в обозримом будущем, примерно в течение четырёх лет, улица до набережной реки Белой будет приведена в порядок, — сообщил он. — Реконструкция улицы Октябрьской Революции — это важный проект, который по ряду объективных причин пришлось сдвинуть немного.

По словам главы РБ, на улице уже «выполнили значительную часть работы, которая, на первый взгляд, незаметна».

— Это замена инженерных сетей под проезжей частью и устройство дороги, — пояснил он. — Однако для полноценного благоустройства требуется, чтобы каждый дом на этой улице обрёл собственника, который займется восстановлением объекта и подведением сетей.

Радий Хабиров объяснил, что власти региона «приняли принципиальное решение — сначала дать домам новую жизнь усилиями собственников».

— Большинство из этих зданий — объекты культурного наследия, — сказал Радий Фаритович. — И их продажа будет не за символическую цену, потому что мы вкладываем большие средства в инфраструктуру улицы.

Напомним, власти намерены наполнить улицу Октябрьской Революции «интересным содержанием — коворкингами, музеями, кинотеатрами, мастерскими, ресторанами и кафе».

Всего на улице 39 старинных особняков, которые следует реконструировать и сохранить «архитектурные образы старой Уфы».

строительство