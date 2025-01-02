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Снег, метели и гололедица ожидают южноуральцев 2 января

В четверг, 2 января, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшой снег, на крайнем западе до умеренного, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица от наката.

Сейчас в Ричмонде: +3° 5 м/с 60% 759 мм рт. ст. +4°

Температура воздуха днем составит от −3 до −8 градусов. Ветер северо-западный с переходом на южный 5−10 метров в секунду, местами порывы до 15.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, слабый снег, слабая метель, на дорогах гололедица от наката. Температура воздуха днем составит от −4 до −6 градусов. Ветер северо-западный с переходом на южный 6−11 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 2 января, у Антона, Даниила, Ивана, Игнатия.

Между прочим, 2 января 2025 года отмечают Игнатьев день. Согласно народным приметам, сегодня запрещено свистеть в доме. Дело в том, что из-за этого не будет счастья и денег весь год.