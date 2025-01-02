Украинский блогер заявил, что его забрали в ТЦК за критику Зеленского

По словам блогера, его сначала доставили в ТЦК во Львовской области, где подвергли избиению за просьбу связаться с родственниками. Позже, около часа ночи, его перевезли на полигон в Ровенской области, где мобилизованные содержатся в палатках с печками «буржуйками», без пола и каких-либо санитарных условий.