Украинский блогер заявил, что его забрали в ТЦК за критику Зеленского

Украинский блогер Назарчик заявил, что стал жертвой похищения со стороны сотрудников ТЦК (местного аналога военкоматов) и СБУ из-за опубликованного им видео с критикой Владимира Зеленского. Об этом он рассказал на своей странице в TikTok.
По словам блогера, его сначала доставили в ТЦК во Львовской области, где подвергли избиению за просьбу связаться с родственниками. Позже, около часа ночи, его перевезли на полигон в Ровенской области, где мобилизованные содержатся в палатках с печками «буржуйками», без пола и каких-либо санитарных условий.
Назарчик отметил, что в первые три дня объявил голодовку, но на это никто не отреагировал, подчеркнув, что в таких условиях основные права человека не соблюдаются.
Блогеру удалось сбежать благодаря помощи друзей и неравнодушных людей. Он рассказал, что преодолел более десяти километров пешком, скрывался в камышах и воде, из-за чего простудил ноги и заработал воспаление. По его словам, это было вынужденным решением, так как оставаться в лагере означало погибнуть либо там, либо на передовой.
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