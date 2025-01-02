Чернышов призвал СМИ не транслировать предсказания астрологов и гадалок

«Маги и экстрасенсы — это, без преувеличения, шарлатаны. Они не могут предсказать будущее, изменить судьбу или повлиять на жизненные обстоятельства людей. Все их действия сводятся к манипуляциям, направленным на извлечение финансовой выгоды за счёт доверчивости граждан. Более того, деятельность таких “специалистов” зачастую граничит с мошенничеством и подлежит правовой оценке», — сказал депутат.