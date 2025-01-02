Чернышов призвал СМИ не транслировать предсказания астрологов и гадалок

Российский парламентарий Борис Чернышов заявил, что средствам массовой информации не следует транслировать предсказания астрологов и гадалок, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что СМИ лучше рассказывать о достижениях науки и культуры, публиковать истории успеха и освещать образовательные проекты.
«Маги и экстрасенсы — это, без преувеличения, шарлатаны. Они не могут предсказать будущее, изменить судьбу или повлиять на жизненные обстоятельства людей. Все их действия сводятся к манипуляциям, направленным на извлечение финансовой выгоды за счёт доверчивости граждан. Более того, деятельность таких “специалистов” зачастую граничит с мошенничеством и подлежит правовой оценке», — сказал депутат.
Чернышов отметил, что материалы о предсказаниях гадалок «эксплуатируют невежество отдельных граждан и формируют толерантность к мошенничеству, способствуют распространению лженауки». Он добавил, что часто они преподносятся в качестве развлекательного или нейтрального контента.
Парламентарий заявил, что речь идёт о «социально вредном явлении». Он также рассказал, что в Египте национальная организация телерадиовещания запретила государственным телеканалам и радиостанциям приглашать астрологов, гадалок и других предсказателей.
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