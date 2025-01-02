Пермякам рассказали, сколько «мотает» елочная гирлянда

Сумма расходов будет зависеть от параметров дома или квартиры и тарифности электросчетчика. Если установлен однотарифный счетчик в городской квартире с газовой плитой, то стоимость электроэнергии в новогодние праздники составит 5,50 ₽ за кВт*ч.