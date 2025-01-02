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Пермякам рассказали, сколько «мотает» елочная гирлянда

Гирлянды в квартирах могут служить самым экономичным освещением.

Источник: Комсомольская правда

Елочные гирлянды в квартирах можно считать самым экономичным освещением. Это доказали с помощью расчетов эксперты «Пермэнергосбыта».

Энергетики для примера взяли новогоднюю елочную гирлянду мощностью 6 Вт и узнали, сколько она «мотает» электроэнергии за сутки при постоянном горении:

6 Вт * 24 часа = 144 Вт*ч в сутки (0,144 кВт*ч).

Сумма расходов будет зависеть от параметров дома или квартиры и тарифности электросчетчика. Если установлен однотарифный счетчик в городской квартире с газовой плитой, то стоимость электроэнергии в новогодние праздники составит 5,50 ₽ за кВт*ч.

Подставляем тариф в рассчитанное потребление за сутки и получаем стоимость использования елочной гирлянды:

5,50 ₽ * 0,144 кВт*ч = 0,792 ₽ — в сутки, 0,792 ₽ *31 день = 24,552 ₽ — в месяц.

энергетика