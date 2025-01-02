Что произошло в Иркутске в ночь на 2 января 2025: последние новости

Жительница Хомутова родила ребенка в автомобиле скорой помощи.
Бригаду скорой медицинской помощи вызвали в село Хомутово с поводом «роды». Осмотрев пациентку, медики приняли решение о медицинской эвакуации. Однако, во время движения у женщины начались стремительные роды. Машину скорой пришлось остановить и принять роды там. На свет появилась девочка. Ее вместе с мамой доставили в Иркутский городской перинатальный центр.
Четыре человека получили травмы после запуска салютов в Иркутской области.
В новогоднюю ночь в Иркутской области травмы от воздействия пиротехники получили четыре человека. В их числе — 14-летний подросток. Его доставили в Ивано-Матренинскую детскую больницу Иркутска.
— Бригады скорой помощи за сутки выезжали на 12 дорожно-транспортных происшествий. Пострадало 20 человек, в том числе один ребенок. Погиб один человек. Авария произошла на подъезде к Ангарску. Также поступило шесть обращений по причине уличного травматизма, все случаи без госпитализации, — говорится в сообщении.
66-летний мужчина погиб на пожаре в Бурятии.
Мужчина погиб на пожаре в Бурятии. Дом загорелся на территории животноводческой стоянки минувшей ночью, вблизи села Каленово Иволгинского района. Об этом сообщает пресс-служба агентства ГО и ЧС по республике Бурятия.
— На момент прибытиях пожарных, огонь охватил жилой дом. Четыре человека и две единицы техники потушили пожар в течение двух часов на площади 56 квадратных метров. В ходе работ было обнаружено тело погибшего 66-летнего мужчины, — говорится в сообщении.