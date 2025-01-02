До — 12 градусов ожидается в Иркутске 2 января

До −10, −12 градусов ожидается в Иркутске во второй день нового года. По прогнозу синоптиков, днем, 2 января, в Иркутске будет переменная облачность и ветер 2−7 м/с. Преимущественно без осадков.
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В Киренском, Усть-Кутском и северо-восточных районах небольшой снег, ветер западной четверти 5−10 м/с, температура −10,-15, при облачной погоде −20,-25, в западных и Слюдянском районах местами −4,-9, в Катангском районе −17,-22, местами −26,-31. На дорогах области и города возможны снежные накаты и гололед — говорится в сообщении.
На Байкале также облачно и местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 8−13 м/с, по югу и средней части местами порывы 18−23 м/с, температура −6, −11, при облачной погоде до −16.