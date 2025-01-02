Омичей предупредили о скрытой опасности «свиного гриппа»

Глава омского минздрава Дмитрий Маркелов в своем телеграм-канале рассказал об угрозе свиного гриппа и особенности штамма в 2025 году.
«В этом сезоне ожидается эпидемия гриппа вируса А (H1N1)09, известного как “свиной”. Основная угроза заключается в возможном развитии вирусной пневмонии, которая не поддается лечению антибиотиками. Симптомы включают постоянный кашель, высокую температуру, потливость и выраженную слабость», — рассказал об особенностях заболевания этого типа глава омского минздрава.
Он также отметил, что в декабре в России от осложнений гриппа этого типа уже умерло пять человек. При этом основным средством защиты от вируса является вакцинация. Все вакцины, используемые в России в этом сезоне, отметил Маркелов являются эффективными.
Минздрав Омской области рекомендует соблюдать меры профилактики:
— используйте медицинские маски в общественных местах;
— тщательно мойте руки после посещения общественных мест, а до этого не прикасайтесь к лицу, губам, носу;
— следите за чистотой окружающих предметов, особенно гаджетов;
— соблюдайте респираторный этикет: чихать и кашлять в салфетку (затем выбросить) или сгиб локтя.
А вот заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. Если у вас появились симптомы инфекции, останьтесь дома и обратитесь к врачу.