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Омичей предупредили о скрытой опасности «свиного гриппа»

Жителей региона просят не заниматься самолечением и при первых признаках болезни обращаться к врачу.

Источник: Комсомольская правда

Глава омского минздрава Дмитрий Маркелов в своем телеграм-канале рассказал об угрозе свиного гриппа и особенности штамма в 2025 году.

«В этом сезоне ожидается эпидемия гриппа вируса А (H1N1)09, известного как “свиной”. Основная угроза заключается в возможном развитии вирусной пневмонии, которая не поддается лечению антибиотиками. Симптомы включают постоянный кашель, высокую температуру, потливость и выраженную слабость», — рассказал об особенностях заболевания этого типа глава омского минздрава.

Он также отметил, что в декабре в России от осложнений гриппа этого типа уже умерло пять человек. При этом основным средством защиты от вируса является вакцинация. Все вакцины, используемые в России в этом сезоне, отметил Маркелов являются эффективными.

Минздрав Омской области рекомендует соблюдать меры профилактики:

— используйте медицинские маски в общественных местах;

— тщательно мойте руки после посещения общественных мест, а до этого не прикасайтесь к лицу, губам, носу;

— следите за чистотой окружающих предметов, особенно гаджетов;

— соблюдайте респираторный этикет: чихать и кашлять в салфетку (затем выбросить) или сгиб локтя.

А вот заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. Если у вас появились симптомы инфекции, останьтесь дома и обратитесь к врачу.