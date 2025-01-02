Десантники РФ уничтожили три танка ВСУ в Курской области FPV-дронами

Российские военные ликвидировали три танка Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли десантники из Краснодарского края. Они применили FPV-дроны с управлением по оптоволокну.
«В приграничных районах Курской области расчёты БПЛА разведывательного дивизиона артиллерийского соединения ВДВ из Краснодарского края при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили три танка ВСУ», — сообщили в ведомстве.
В МО уточнили, что ликвидирован танк производства НАТО. Ещё две боевые машины противника были производства СССР.
Один из танков военные РФ обнаружили на дороге, вторая боевая машина находилась в поле. Ещё один танк ВСУ прятали в лесопосадке.
Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ми-28НМ («Ночной охотник») уничтожил опорный пункт Вооружённых сил Украины под Курском.
Также стало известно, что ВС РФ освободили два населённых пункта в Курской области и приблизились к Судже.