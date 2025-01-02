Десантники РФ уничтожили три танка ВСУ в Курской области FPV-дронами

«В приграничных районах Курской области расчёты БПЛА разведывательного дивизиона артиллерийского соединения ВДВ из Краснодарского края при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили три танка ВСУ», — сообщили в ведомстве.