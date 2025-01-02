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Десантники РФ уничтожили три танка ВСУ в Курской области FPV-дронами

Ликвидирован танк производства НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали три танка Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли десантники из Краснодарского края. Они применили FPV-дроны с управлением по оптоволокну.

«В приграничных районах Курской области расчёты БПЛА разведывательного дивизиона артиллерийского соединения ВДВ из Краснодарского края при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили три танка ВСУ», — сообщили в ведомстве.

В МО уточнили, что ликвидирован танк производства НАТО. Ещё две боевые машины противника были производства СССР.

Один из танков военные РФ обнаружили на дороге, вторая боевая машина находилась в поле. Ещё один танк ВСУ прятали в лесопосадке.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ми-28НМ («Ночной охотник») уничтожил опорный пункт Вооружённых сил Украины под Курском.

Также стало известно, что ВС РФ освободили два населённых пункта в Курской области и приблизились к Судже.