Итоги года в российской науке. Вакцины от рака, «квантовая революция» и палеогенетика

Не менее значимые открытия были совершены и в области антропологических и исторических наук. Так, российским археологам удалось обнаружить Великом Новгороде один из крупнейших в истории российской науки кладов украшений и монет, чья общая масса составляет более трех килограмм. Анализ возраста самых «свежих» монет во вкладе указывает, что этот клад был захоронен в грунте не раньше, чем в 974 или в 975 году нашей эры. Сейчас над изучением данной находки работают не только историки и археологи, но и физики и представители других точных наук.