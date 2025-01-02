Итоги года в российской науке. Вакцины от рака, «квантовая революция» и палеогенетика

В 2024 году произошло много важных открытий и событий в мире науки на глобальном уровне — ученые впервые составили полную карту мозга мушки-дрозофилы, создали новое поколение квантовых компьютеров, открыли ранее неизвестные луны Урана и Нептуна и создали самый тяжелый атом антивещества.
ТАСС рассказывает о том, какую роль сыграли российские исследователи в развитии науки в 2024 году.
Новые инструменты для борьбы с раком.
Одним из самых ярких и важных для повседневной жизни людей достижением российских ученых в 2024 году стали большие успехи в разработке и практической проверке сразу двух средств от рака. Первый из них — «АнтионкоРАН-М», невирусный генотерапевтический противоопухолевый препарат, основу которого составляет конструкция из двух генов. Один из них убивает раковые клетки путем выработки в них токсичных веществ, а второй — стимулирует иммунную систему на борьбу с «взбунтовавшимися» клетками.
Летом прошлого года ученые сообщили об успешном завершении первой фазы клинических испытаний данного средства, в которых приняло участие 13 пациентов в возрасте от 30 до 78 лет. Также разработчики генной терапии сообщили о начале набора добровольцев на участие во второй фазе проверок «АнтионкоРАН-М», в рамках которой ученые оценят эффективность этого средства на ста добровольцах с агрессивными новообразованиями.
Также исследователи из России завершили доклинические испытания первой отечественной онковакцины «Энтеромикс», представляющей собой комбинацию из четырех непатогенных вирусов, способных уничтожать злокачественные клетки и активировать противоопухолевый иммунитет пациента. Успешные проверки этого препарата на модельных животных открыли дорогу для проведения первой фазы клинических испытаний, в которых примет участие 48 добровольцев. Испытания планируется завершить в октябре 2026 года.
Быстрый прогресс в квантовых вычислениях За минувший год российские физики совершили рывок в развитии квантовых вычислительных технологий в рамках реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления», координатором которой является Росатом. Так, в сентябре прошлого года ученые из Российского квантового центра и Физического института РАН объявили о создании 50-кубитного ионного квантового компьютера, а в декабре их коллеги из МГУ и специалисты РКЦ сообщили о создании прототипа 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных холодных атомах.
Оба этих достижения подчеркивают быстрый прогресс в развитии данных технологий в России — всего за год ученым удалось более чем удвоить число кубитов, примитивных ячеек памяти и вычислительных блоков, в разрабатываемых ими машинах, а также значительным образом повысить качество работы систем управления этими установками. В ближайшие месяцы и годы, как надеются физики, им удастся нарастить число кубитов до нескольких сотен, что необходимо для практического применения этих вычислительных систем.
Сейчас участники «дорожной карты» готовятся к реализации этой задачи в рамках недавно запущенной Росатомом программы по внедрению в практику внедрения квантовых вычислений и квантовых алгоритмов. Как отметила директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева, прошлогодние успехи позволили России в значительной степени сократить отставание от лидеров «квантовой гонки» и войти в элитный клуб из шести стран, в которых были разработаны квантовые компьютеры, содержащие в себе более пятидесяти кубитов.
Генетическая история мамонтов и лошадей.
Также российские ученые внесли существенный вклад в палеогенетические исследования, направленные на изучение истории исчезновения мамонтов, а также на уточнение того, как, где и когда человек приручил лошадь. Благодаря вечной мерзлоте и уникальным климатическим условиям, обрывки древней ДНК необычно долго и хорошо сохраняются в находках с территории России, что позволяет ученым раскрывать генетическую историю мира.
Так, в июне прошлого года российские и зарубежные палеогенетики сообщили о том, что им удалось открыть свидетельства того, что все современные вариации скакунов происходят от небольшой группы лошадей, которые были одомашнены примерно 4,7 тыс. лет назад древними кочевниками, которые проживали в окрестностях современного Ботая на северо-востоке Казахстана. Для получения подобных сведений ученые собрали и реконструировали ДНК 475 древних лошадей, живших в разных регионах России, а также Европы и Азии в античную эру.
Чуть позже российские и европейские палеогенетики заявили о том, что одно из популярных объяснений вымирания мамонтов — их генетическое вырождение — скорее всего, не соответствует действительности. На это указывает то, что в геномах 14 последних мамонтов Земли, обитавших на острове Врангеля около 4,5−9 тыс. лет назад, присутствует необычно малое число явно вредных мутаций, которые бы могли резко снизить жизнеспособность этих древних животных.
Лунная станция и рентгеновская Вселенная В 2024 году также произошло большое число открытий и событий, связанных с участием России в изучении тайн космоса. Так, в апреле 2024 года госкорпорация «Роскосмос» утвердила эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС) и совместно с ведущими учеными проработала научную программу РОС. В ее рамках будут отработаны технологии для межпланетных полетов и освоения дальнего космоса, а также продолжатся многие медико-биологические эксперименты, которые сейчас проводятся на МКС.
Также в середине июня президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции, чью постройку планируется завершить к 2036 году. В рамках этого проекта российские и китайские ученые планируют установить на поверхности Луны один или даже несколько ультрафиолетовых телескопов, а также реализовать несколько совместных проектов в рамках программ «Чанъэ» и «Луна».
Другим примером успешного международного космического сотрудничества в прошлом году стала работа российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ». Российским и немецким ученым удалось при ее помощи составить и опубликовать пока самый обширный каталог источников рентгеновского излучения на ночном небе, который включает в себя примерно 900 тыс. объектов, а также открыть «межзвездный тоннель», соединяющий Солнечную систему и ее ближайших соседей с другими скоплениями звезд.
Новгородский клад и первые коровы мира.
Не менее значимые открытия были совершены и в области антропологических и исторических наук. Так, российским археологам удалось обнаружить Великом Новгороде один из крупнейших в истории российской науки кладов украшений и монет, чья общая масса составляет более трех килограмм. Анализ возраста самых «свежих» монет во вкладе указывает, что этот клад был захоронен в грунте не раньше, чем в 974 или в 975 году нашей эры. Сейчас над изучением данной находки работают не только историки и археологи, но и физики и представители других точных наук.
Также российские и зарубежные археологи расшифровали структуру генома сразу четырех десятков древних быков-туров, проживавших на территории современной России и других стран Евразии, что помогло им уточнить историю одомашнивания коров и обнаружить свидетельства того, что в формировании их генофонда приняли участие сразу четыре подвида этих диких крупных рогатых животных. Данное открытие, как и другие достижения российских ученых, внесли существенный вклад в развитие науки и заметным образом преобразили научную картину мира в прошедшем году.