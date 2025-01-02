Леопард Валера из Приморья стал одним из самых долгоживущих в дикой природе

Как сообщили в пресс-службе нацпарка Приморья «Земля леопарда», хищник Leo 15M по имени Валера — рекордсмен по числу снимков автоматическими камерами. Его сфотографировали более 400 раз. Это свидетельствует о его высокой активности: он обходит свои владения и даже «крутит романы» — на камеры попали и встречи Валеры с молодыми самками. При этом Валере в этом году будет 15 лет. Средняя продолжительность жизни дальневосточных леопардов около 11−12 лет.