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Леопард Валера из Приморья стал одним из самых долгоживущих в дикой природе

Леопард Валера, обитающий в приморском нацпарке, признан самым долгоживущим среди своих сородичей в дикой природе. Причем у него «активное долголетие» — он чаще других попадает в камеры.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Как сообщили в пресс-службе нацпарка Приморья «Земля леопарда», хищник Leo 15M по имени Валера — рекордсмен по числу снимков автоматическими камерами. Его сфотографировали более 400 раз. Это свидетельствует о его высокой активности: он обходит свои владения и даже «крутит романы» — на камеры попали и встречи Валеры с молодыми самками. При этом Валере в этом году будет 15 лет. Средняя продолжительность жизни дальневосточных леопардов около 11−12 лет.

Свое имя Валера получил благодаря Хранителю леопарда — хоккейному клубу «Адмирал» из Владивостока.

флора и фауна