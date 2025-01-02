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В Омске сегодня откроется новый каток у гостиницы «Маяк»

На площади Бухгольца между улицами Победы, Ленина и Партизанской в Омске залили каток.

Источник: Комсомольская правда

Каток на площади Бухгольца начнет работу сегодня, 2 января. Открытие назначено на 14:00. Лед готов к встрече омичей, а также установлена и подключена новогодняя иллюминация. Фото катка появилось в группе «Омск путеводитель».

Цены на услуги пока неизвестны. Однако, по городу Омску в среднем прокат коньков в час стоит 250 рублей, а аренда «безлимит» — от 350 рублей.

На территории катка уже установили кафе с напитками (кофе, чай).

Напомним, что площадь Бухгольца — историческое место в центре Омска, названное в честь основателя города Ивана Бухгольца. На этом месте в 1716 году была основана первая Омская крепость.