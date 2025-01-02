Куда поехать на новогодних каникулах на Южном Урале

О популярном у туристов месте в Катав-Ивановском районе знают многие. По нему пролегает Малая экологическая тропа, прогулявшись по которой, буквально за два часа можно побывать в нескольких удивительных локациях пещерного града. Длина маршрута — всего полкилометра. По пути туристам встретятся Майская пещера с лабиринтами и сталактитами, Малый и Большой Серпиевский гроты, карстовая арка «Кольцо» и другие места, которые интересно будет посмотреть не только детям, но и взрослым. Например, уникальная Колокольная пещера, на стенах которой сохранились рисунки древнего человека. В её сводах можно разглядеть окаменелых брахиоподов — морских беспозвоночных, моллюсков и кораллы. Кстати, при желании можно пролезть в укромные уголки пещеры, так что лучше подбирать одежду, которую не страшно испачкать.