Куда поехать на новогодних каникулах на Южном Урале

Новогодние каникулы — время для семьи и совместных поездок. Тем более, на Южном Урале есть что посмотреть.
Совместно с ГБУ «ООПТ Челябинской области» подготовили для вас список сказочных мест, куда можно отправиться в зимний тур выходного дня. О многих из них вы можете слышать впервые.
Серпиевский заказник
О популярном у туристов месте в Катав-Ивановском районе знают многие. По нему пролегает Малая экологическая тропа, прогулявшись по которой, буквально за два часа можно побывать в нескольких удивительных локациях пещерного града. Длина маршрута — всего полкилометра. По пути туристам встретятся Майская пещера с лабиринтами и сталактитами, Малый и Большой Серпиевский гроты, карстовая арка «Кольцо» и другие места, которые интересно будет посмотреть не только детям, но и взрослым. Например, уникальная Колокольная пещера, на стенах которой сохранились рисунки древнего человека. В её сводах можно разглядеть окаменелых брахиоподов — морских беспозвоночных, моллюсков и кораллы. Кстати, при желании можно пролезть в укромные уголки пещеры, так что лучше подбирать одежду, которую не страшно испачкать.
Все эти удивительные объекты соединяют деревянные или металлические лестницы и настилы, по которым удобно гулять даже зимой. Есть места для отдыха с информационными аншлагами. Полюбоваться красотами можно со смотровой площадки над рекой Сим.
Чтобы путешествие получилось ещё и познавательным, лучше заранее позаботиться о сопровождении экскурсовода. Для этого можно позвонить по номеру 8 (351)263−01−04 или прислать заявку на электронную почту: oopt_chel@mail.ru. Проводник встретит возле визит-центра в селе Серпиевка. Туристам выдадут каски и фонари и сопроводят по маршруту. Цена экскурсии зависит от числа человек в группе, но в основном весьма символическая — в пределах 150 рублей.
Сколько ехать. Путь от центра Челябинска до визит-центра в Серпиевке на авто займёт около четырёх часов.
Шемахинское карстовое поле
Находится оно в окрестностях посёлка Сказ в Нязепетровском районе. Из-за названия деревни получили своё имя в народе и удивительные карстовые пещеры рядом — Сказ-1 и Сказ-2 (или Шемахинская—1 и Шемахинская—2). К первой из них ведёт экологическая тропа — деревянный настил. Сама пещера представляет собой лабиринт — русло подземной реки, а путешествовать по красивейшим коридорам безопасно только зимой, когда своды покрываются инеем, а вода замерзает и превращается в ледяной пол. По длине своих ходов — 2 229 метров — Ледяной Сказ занимает третье место в Челябинской области. Внутри много прекрасных сталактитов и сталагмитов, которые туристов очень просят не ломать.
Сам посёлок Сказ вполне оправдывает своё название. Расположен в окружении лесов и гор — чем не зимняя сказка? В окрестностях много диковин, которыми можно любоваться в любое время года — карстовые провалы, ключи и реки, на которых бобры строят свои плотины. Неподалёку находится гора, у подножия которой по преданию жил отшельник Филарет, славившийся своими способностями лекаря. Много в округе и пещер, однако в некоторые из них спускаться лучше только опытным спелеологам — из-за узких или отвесных входов и коридоров.
Посёлок представляет собой уютную деревушку из бревенчатых избушек. Здесь можно снять домик с банькой, чтобы задержаться в волшебном месте подольше, а ещё местные жители организуют экскурсии в пещеры. Правда, по словам проводника туристов Вячеслава Гончарова, для безопасных прогулок в Ледяной Сказ хотя бы недельку должны простоять 30-градусные морозы. Пока вода в пещере ещё не замёрзла.
Как доехать. От Челябинска до посёлка Сказ около 270 километров. Добираться лучше через Касли, Верхний Уфалей, Нязепетровск и Шемаху.
Лесной массив на берегу реки Миасс
Если солнечным зимним днём вы планировали устроить семейную прогулку по прекрасной сосновой роще, то вам сюда. У жителей областного центра поездка не займёт много времени, поскольку памятник природы находится совсем недалеко от Челябинска, в Красноармейском районе.
Длина маршрута — около 600 метров. В начале и конце тропы стоят лавочки, где можно отдохнуть и перекусить. Сама дорога петляет по правому берегу реки Миасс, и с неё открываются чудесные виды. Вокруг — старые сосновые насаждения, дубовая роща и прибрежные луга. Туристы сравнивают локацию с Таганаем или Айскими притёсами. Для удобства путешественников и сохранения почвы и растений маршрут оборудован металлическими мостиками, лестницами и ограждениями.
Как добраться. Нужно доехать до села Миасское, миновать трассу мотокросса и лыжную базу, проехать вдоль линии электропередач и свернуть налево, на старую асфальтированную дорогу, идущую вдоль развалин пионерлагеря «Орлёнок». Координаты начала тропы — 55°16«42.58»N 61°55«49.69»E.
Прогулка по острову Веры
Зимой посещение мистического острова Веры можно совместить с пешей прогулкой по льду озера Тургояк. Сам остров известен уникальными мегалитами, возраст которых оценивают в шесть тысяч лет. Посмотреть на них можно, пройдясь по экотропе, которую этой осенью как раз продлили на 400 метров. Для туристов организовали лестницы и деревянные настилы, дополнительный информационный аншлаг и лавочку, оборудовали три смотровые площадки.
Теперь протяжённость всей тропы — чуть больше километра. Начинается маршрут от причала и поведёт путешественников через мегалиты, останец с крестом и другие интересные места, чтобы в итоге вернуться в исходную точку. По дороге можно любоваться прекрасным видом на озеро Тургояк и окружающие его горы. Есть места, где можно остановиться, чтобы отдохнуть и почитать познавательные факты на стендах.
Сколько ехать. Расстояние от центра Челябинска до Тургояка — 120 километров. В поездке на авто нужно будет провести где-то полтора часа.
Экотропа «Жукова шишка»
Если охота устроить себе небольшую встряску между новогодними застольями, можно подняться на гору Жукова Шишка в Симе. Скалистый бугор растёт из центра городского пруда и делит реку Сим на два русла. Название он получил в честь священника Жукова, проводившего здесь службы. Гора состоит из известняка, покрыта реликтовыми елями, соснами и пихтами, а со стороны выглядит, словно полуостров.
Длина экотропы — 1200 метров. Она огибает скалы и позволяет вскарабкаться на вершину горы, где стоит часовня. По дороге туристы минуют и заснеженные хвойные массивы, и открытые скалистые участки. Виды, прямо скажем, живописные.
Есть девять остановочных мест, четыре из них — со смотровыми площадками. Отсюда можно полюбоваться природными красотами: лесами и прудом.
Как добраться. Дорога до Сима от Челябинска на авто займёт порядка четырёх часов: нужно будет преодолеть 294 километра. Подъехать надо к городскому пруду. Ориентиром начала тропы послужит монумент Славы в память о погибших в Великую Отечественную войну, который расположен у подножия горы.
Большая Усть-Катавская пещера
Скала Хапов Гребень возвышается рядом с трассой М-5 вблизи Усть-Катава. В народе её ещё называют Марьиным утёсом — в похожем месте погибла героиня советского фильма «Тени исчезают в полдень» Марья Воронова. Хотя к фильму Хапов Гребень никакого отношения не имеет, название прижилось.
На высоте 17 метров над рекой Катав есть пещера Большая Усть-Катавская. В 2023 году к ней построили металлическую лестницу, и теперь семьи с детьми могут безопасно подняться к смотровой площадке и полюбоваться открывшимся видом. Посмотреть и правда есть на что: пышный хвойный лес, скалы и изящные изгибы реки в окружении белоснежных сугробов.
Сама пещера славится своими высокими сводами. Высота входа — 25 метров, а ширина — 9,7 метра. Внутри — три грота высотой до 17 метров, которые связывают короткие «коридоры». Кстати, за аркой пол пещеры уходит вверх, поэтому говорят, что внутри круглый год сохраняются плюсовые температуры.
Как добраться. Расстояние от Челябинска — 260 километров. Скала находится примерно в километре от моста через реку Катав неподалёку от Усть-Катава. От трассы до Хапового Гребня — чуть более сотни метров. Координаты: 54.905210, 58.107664.
Сугомакская пещера
Находится она на восточном склоне горы Сугомак под Кыштымом. Это единственная на Урале пещера, которую образовала вода в мраморной породе. В ней три зала, соединённых узкими проходами. В первом из них потолок и стены зимой покрываются снежными кристаллами, а на полу можно увидеть ледяные сталагмиты. С горы между тем открываются потрясающие виды на горы, леса, озёра и посёлки.
К Сугомакской пещере ведёт экотропа длиной 900 метров. Начинается она на съезде с трассы по направлению к горе и пролегает через родник «Марьины слёзы». Гулять по маршруту будет удобно туристам всех возрастов. Есть информационные аншлаги и лавочки, на входе в пещеру — металлический настил.
Как доехать. Из Челябинска — через Аргаяш и свернуть на Кыштым. Оттуда — несколько километров в сторону Слюдорудника. Ориентир — информационный щит справа от дороги. Координаты для навигатора: 55.7146, 60.4597.