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В аэропортах Казани, Пензы, Саранска и Саратова сняли ограничения для самолетов

В аэропортах Казани, Пензы, Саранска и Саратова сняли ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что аэропорты Пензы, Саратова и Саранска возобновили работу в обычном режиме сегодня в 2:00 мск. Кроме того, воздушная гавань Баратаевка в Ульяновске с 3:30 мск снова принимает самолеты и осуществляет отправку рейсов.

Помимо названных аэропортов, введенные в ночь на 2 января ограничения в аэропорту Казани также отменили в 5:00 мск, добавил господин Кореняко.

Накануне вечером аналогичные меры, также связанные с обеспечением безопасности авиасообщения, были введены в четырех аэропортах: Калуги, Пензы, Саранска и Саратова. в калужском аэропорту Грабцево ограничения были сняты накануне поздно вечером.

1 января Минобороны России сообщало, что в период с 20:00 до 22:00 мск силы противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников над пятью регионами.