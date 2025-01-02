В аэропортах Казани, Пензы, Саранска и Саратова сняли ограничения для самолетов

Уточняется, что аэропорты Пензы, Саратова и Саранска возобновили работу в обычном режиме сегодня в 2:00 мск. Кроме того, воздушная гавань Баратаевка в Ульяновске с 3:30 мск снова принимает самолеты и осуществляет отправку рейсов.
Помимо названных аэропортов, введенные в ночь на 2 января ограничения в аэропорту Казани также отменили в 5:00 мск, добавил господин Кореняко.
Накануне вечером аналогичные меры, также связанные с обеспечением безопасности авиасообщения, были введены в четырех аэропортах: Калуги, Пензы, Саранска и Саратова. в калужском аэропорту Грабцево ограничения были сняты накануне поздно вечером.
1 января Минобороны России сообщало, что в период с 20:00 до 22:00 мск силы противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников над пятью регионами.