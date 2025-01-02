В аэропортах Казани, Пензы, Саранска и Саратова сняли ограничения для самолетов

Уточняется, что аэропорты Пензы, Саратова и Саранска возобновили работу в обычном режиме сегодня в 2:00 мск. Кроме того, воздушная гавань Баратаевка в Ульяновске с 3:30 мск снова принимает самолеты и осуществляет отправку рейсов.