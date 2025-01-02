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Землетрясение в Бурятии 2 января 2025 произошло с силой 3 балла

Землетрясение зарегистрировано в 30 км от Максимихи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сейсмологи зарегистрировали очередное землетрясение. Первое в 2025 году. Подземный толчок зафиксирован в 00:31 в 30 километрах на северо-запад от села Максимиха в ночь на 2 января. Магнитуда — 3 балла.

— Координаты сейсмособытия 53.40 с.ш. 108.34 в.д. Дата и Время (по Гринвичу): 01.01.2025 16:31:55 отстает от Иркутского времени на 8 часов, — рассказали в телеграм-канале «Землетрясения в Байкальском регионе».

Последний раз Иркутск тряхнуло 13 мая 2024. В районе семи утра внимательные жители регионов могли почувствовать толчки силой 3−4 балла. Эпицентр землетрясение находился на озере Байкал в Ольхонском районе.