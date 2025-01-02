Нехорошие люди ввергли во тьму трассу в Приморье

В самом Артеме сегодня произошло несколько аварийных отключений электроэнергии. Сначала утром «внерегламентно отключилась» Ф-10 ПС «АТЭЦ», без света остались жители домов улиц в районе Ладыгина. Только аварийные бригады починили, отключился участок воздушных линий электропередач 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» и электричество пропало у жителей микрорайонов Южный и Угольщик. Починили, но в обед «внерегламентно отключилась» распределительная электроустановка 0,4 кВ АО «ОборонЭнерго» и не повезло жителям улиц Довженко и Брестская. Специалисты АО «ОборонЭнерго» работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения.