Нехорошие люди ввергли во тьму трассу в Приморье

Линия электропередач 6 кВ повреждена на территории Артемовского городского округа. Как уточняет региональное министерство транспорта, повреждение произошло в процессе строительных работ в районе автодороги Артем — Находка. В результате участок дороги от поселка Кневичи до поворота на игровую зону остался без освещения.
В самом Артеме сегодня произошло несколько аварийных отключений электроэнергии. Сначала утром «внерегламентно отключилась» Ф-10 ПС «АТЭЦ», без света остались жители домов улиц в районе Ладыгина. Только аварийные бригады починили, отключился участок воздушных линий электропередач 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» и электричество пропало у жителей микрорайонов Южный и Угольщик. Починили, но в обед «внерегламентно отключилась» распределительная электроустановка 0,4 кВ АО «ОборонЭнерго» и не повезло жителям улиц Довженко и Брестская. Специалисты АО «ОборонЭнерго» работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения.
Ранее в Артеме на период новогодних праздников был объявлен режим «технологической тишины». То есть жителям пообещали обойтись без плановых отключений электроэнергии.