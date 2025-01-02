Золото Вдовина, уход Авериных. Как прожили 2024-й нижегородские спортсмены

Но были в 2024 году и позитивные футбольные новости. Так вся страна наблюдала за стремительным взлётом воспитанника ДЮСШ «Нижний Новгород» Валентином Пальцевым. 25-летний защитник, который несколько сезонов назад ещё играл в любительских лигах, сначала дебютировал в РПЛ в составе махачкалинского «Динамо», а в сентябре был вызван в сборную России и впервые вышел на поле в футболке национальной команды в товарищеском матче с Вьетнамом.