Золото Вдовина, уход Авериных. Как прожили 2024-й нижегородские спортсмены

Золото Парижа.
Самый громкий успех 2024 года отпраздновал параатлет Андрей Вдовин. Дзержинский бегун успешно выступает на международной арене более 10 лет, но в Париже на Паралимпийских играх наш земляк устроил настоящий бенефис!
Стартовал Вдовин с забега на 100 м (категория Т-37), в котором завоевал бронзовую медаль. А затем дважды поднялся на высшую ступень пьедестала: сначала на дистанции 400 м, а затем и на двухсотметровке.
Добавим, что в Париже компанию Вдовину на пьедестале составил и его многолетний партнёр по тренировкам Дмитрий Сафронов. В Париже дзержинский спортсмен взял серебро на дистанции 200 м и бронзу на стометровке (категория Т-35).
Сёстры уходят вместе.
Ещё одна новость поистине олимпийского масштаба пришла из художественной гимнастики. После блестящей спортивной истории длиной в 15 лет профессиональную карьеру закончили Дина и Арина Аверины.
Ещё в декабре 2023 года прославленные нижегородские «художницы» поддержали решение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая отказалась отправлять своих спортсменок на Олимпийские игры 2024 года в Париж в нейтральном статусе.
А в феврале 2024-го сёстры заявили о завершении карьеры. На двоих самые титулованные близняшки мирового спорта завоевали 23 золотые медали на чемпионате мира.
А на Олимпиаде-2020 Дина Аверина стала серебряным призёром.
Хорош, «дьявол».
Настоящий прорыв в год Дракона совершил молодой хоккеист нижегородского «Торпедо» Антон Силаев. После классного сезона 2023/24 в составе «автозаводцев», когда ещё совсем юный защитник провёл более 60 матчей в КХЛ, Силаев был выбран под десятым номером на ежегодном драфте Национальной хоккейной лиги. Столь высокий номер на «ярмарке талантов НХЛ» не получал ни один нижегородский хоккеист.
Теперь права на уроженца Сарова принадлежат «Нью-Джерси Девилз». Но когда именно Антон Силаев присоединится к «дьяволам» и дебютирует в НХЛ, пока неизвестно. У игрока ещё несколько лет контракта с «Торпедо», где он и продолжает выступать.
Первый нижегородский.
Год Дракона стал знаменательным и для нижегородского баскетбола. Во-первых, весной 2024-го в БК «Пари Нижний Новгород» прогремела отставка Зорана Лукича. Сербский специалист после семи сезонов в «Нижнем Новгороде» решил оставить клуб и сконцентрироваться на работе в сборной России.
Преемником в «Пари НН» Лукич оставил своего многолетнего ассистента Сергея Козина. Так впервые в истории команду Единой лиги ВТБ возглавил тренер-нижегородец.
А свою состоятельность Сергей Козин начал доказывать с самого старта сезона. И после двух кругов Лиги ВТБ «Пари НН» занимает пятую строчку турнирной таблицы, уступая только большой четвёрке: ЦСКА, «Зениту», УНИКСу и «Локомотиву-Кубани».
После небольшой паузы Сергей Козин вернулся и в сборную России, где снова стал ассистировать Зорану Лукичу. При поддержке Сергея Игоревича российская национальная команда в ноябре стала победителем Кубка Дружбы, нанеся поражение Тунису и Ливии.
Поиски продолжаются.
Футбольным болельщикам год запомнится каруселью тренерских перестановок в «Пари Нижний Новгород».
В апреле менеджмент клуба отправил в отставку Сергея Юрана, заменив того на сербского специалиста Сашу Илича. Новый рулевой не сумел вытащить команду из зоны стыковых матчей, но в переходных играх с «Арсеналом» нижегородцы чудом отскочили и удержались в премьер-лиге.
Однако и в сезоне-2024/25 дела у «парижан» шли не лучшим образом, а потому в октябре Иличу указали на дверь. Новым главным тренером стал Виктор Ганчаренко, дважды приводивший ЦСКА к серебряным медалям.
Приход титулованного белорусского тренера пока видимого результата не дал. На зимнюю паузу «Пари НН» отправился, расположившись на 12-м месте, — на расстоянии одного очка от зоны стыковых матчей.
Дебют в сборной.
Но были в 2024 году и позитивные футбольные новости. Так вся страна наблюдала за стремительным взлётом воспитанника ДЮСШ «Нижний Новгород» Валентином Пальцевым. 25-летний защитник, который несколько сезонов назад ещё играл в любительских лигах, сначала дебютировал в РПЛ в составе махачкалинского «Динамо», а в сентябре был вызван в сборную России и впервые вышел на поле в футболке национальной команды в товарищеском матче с Вьетнамом.
А в ноябре во встрече с Брунеем Валентин Пальцев отыграл в составе сборной России полный матч. Ждём дальнейшего прогресса нашего земляка в 2025-м.
Искусство побеждать.
В 2024 году Нижний Новгород не только делегировал спортсменов, но и принимал самые крупные старты.
В мае в Приволжской столице прошел один из главных стартов сезона — чемпионат и первенство России по муайтай-2024. Нижегородские тайбоксёры на арене дворца спорта «Юность» выступили потрясающе. Никита Максимец, Данил Чашин и Дмитрий Васенёв завоевали золото чемпионата страны, Любовь Кузнецова и Александра Лытова стали победителями национального первенства (до 17 лет).
Призерами соревнований также стали Кирилл Грибов, Полина Земскова, Роман Репин, Андрей Лобанов, Вера Мухина, Роман Тифанюк и Алексей Малов.
Уверенное шествие нижегородские тайбоксеры продолжили и на международных стартах. Так, Кирилл Грибов выиграл молодёжный чемпионат мира 2024, а Данил Чашин и Дмитрий Васенёв завоевали серебро взрослого первенства планеты.
Блистательно выступили и наши юниоры. Победителями молодёжного первенства мира для спортсменов от 10 до 17 лет стали Вера Мухина, Александра Лытова, Всеволод Бажутов, Михаил Малов, Василиса Федулова и Данил Куликов.
Серебряные медали завоевали Михаил Бритов, Артем Курылев, Александр Перевезенцев и Макар Винников. Егор Донсков увез с мирового первенства бронзу.
Добавим, что Александра Лытова под конец 2024 года получила награду от министерства спорта Нижегородской области, став победительницей в номинации «Молодое дарование в неолимпийских видах спорта».
Прорыв в Будапеште.
Под самый конец года прорыв устроили российские пловцы. После двухлетнего бана на международные старты наши спортсмены триумфально вернулись на большую арену. В декабре на чемпионате мира на короткой воде, который проходил в Будапеште, сборная России завоевала 6 золотых медалей.
К одному из чемпионств приложил руку и нижегородец Олег Костин. В составе команды эстафетчиков наш земляк успешно провёл предварительный заплыв, позволив российской команде квалифицироваться в финал. Который российская четвёрка (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Дарья Трофимова) завершила победой, а Олег Костин полноправно разделил успех и золото, став пятикратным чемпионом мира. Ранее 35-летний нижегородец выигрывал золото на чемпионате мира в 2016, 2018 и 2021 годах.
Кроме того, год Дракона Олег Костин проводил золотым хет-триком на Кубке Владимира Сальникова. На международном турнире в Санкт-Петербурге нижегородский пловец трижды поднялся на верхнюю ступень пьедестала, став лучшим в заплывах 50 м брассом, 100 м брасом и 50 м баттерфляем.