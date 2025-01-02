В Перми пройдет День снеговика

Слепить свою снежную бабу смогут все пермяки — 4 января в городе отметят День снеговика.
Массовая лепка снеговиков пройдет в пермских парках и на центральной набережной Камы. Как сообщили в городской администрации, принять участие в Дне снеговика приглашаются взрослые и дети, семьи, корпоративные команды.
Площадками для лепки станут участок набережной напротив 6-го причала — с 12:00 до 14:00, сад имени Миндовского с 11:00 до 14:00, парк имени Чехова с 11:00 до 14:00, парк «Счастье есть» с 12:00 до 14:00.
Но если вам не захочется специально ехать в парк, вы сможете поддержать праздник, слепив снеговика и у себя во дворе.