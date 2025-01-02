Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми пройдет День снеговика

Слепить своего снеговика могут все желающие.

Источник: Комсомольская правда

Слепить свою снежную бабу смогут все пермяки — 4 января в городе отметят День снеговика.

Массовая лепка снеговиков пройдет в пермских парках и на центральной набережной Камы. Как сообщили в городской администрации, принять участие в Дне снеговика приглашаются взрослые и дети, семьи, корпоративные команды.

Площадками для лепки станут участок набережной напротив 6-го причала — с 12:00 до 14:00, сад имени Миндовского с 11:00 до 14:00, парк имени Чехова с 11:00 до 14:00, парк «Счастье есть» с 12:00 до 14:00.

Но если вам не захочется специально ехать в парк, вы сможете поддержать праздник, слепив снеговика и у себя во дворе.

праздники