Сколько детей родились в Узбекистане в первый день нового года?

Больше всего новорожденных зарегистрировано в Самаркандской области — 186 малышей.
Также по количеству новорожденных отличились:
- Кашкадарьинкая область −181;
- Сурхандарьинская область −172;
- Ташкентская область — 150;
- город Ташкент 139.
Самый низкий показатель рождаемости зафиксирован в Навоийской области — 42 младенца.
Стоит отметить, что среди родившихся 1 января 23 пары близнецов — всего 47 малышей. То есть из них 22 (44 ребенка) двойни и 1 (3 ребенка) тройня.
«В праздничные дни по всей стране на основе дежурств населению оказывают услуги 6192 акушера-гинекологи, неонатологи, акушерки и медсестры».
По данным ведомства, 1 января в 2020 году в Узбекистане родилось 1111, в 2021 году — 1086, в 2022 году — 1448, в 2023 году — 1312, а в 2024 году — 1043 малышей.