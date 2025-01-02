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Сколько детей родились в Узбекистане в первый день нового года?

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В первый день нового года в Узбекистане родился 1641 малыш. Из них 796 мальчиков и 845 девочек, сообщает Минздрав республики.

Больше всего новорожденных зарегистрировано в Самаркандской области — 186 малышей.

Также по количеству новорожденных отличились:

  • Кашкадарьинкая область −181;
  • Сурхандарьинская область −172;
  • Ташкентская область — 150;
  • город Ташкент 139.

Самый низкий показатель рождаемости зафиксирован в Навоийской области — 42 младенца.

Стоит отметить, что среди родившихся 1 января 23 пары близнецов — всего 47 малышей. То есть из них 22 (44 ребенка) двойни и 1 (3 ребенка) тройня.

«В праздничные дни по всей стране на основе дежурств населению оказывают услуги 6192 акушера-гинекологи, неонатологи, акушерки и медсестры».

сообщили в министерстве.

По данным ведомства, 1 января в 2020 году в Узбекистане родилось 1111, в 2021 году — 1086, в 2022 году — 1448, в 2023 году — 1312, а в 2024 году — 1043 малышей.