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Строительная готовность гимназии № 88 в Омске составляет 54%

Об этом рассказал мэр Омска в своем телеграм-канале.
Источник: Комсомольская правда

На стройплощадке гимназии № 88 продолжаются работы. Внутри здания по адресу 3-я Транспортная, 5, полным ходом идет монтаж лестничных маршей, системы отопления и внутренних сетей электроснабжения.

«Внутри здания ведется монтаж системы отопления, внутренних сетей электроснабжения», — рассказал последние новости об объекте мэр Омска Сергей Шелест.

Фото: администрация города Омска.

Параллельно снаружи ведутся кровельные работы. На объекте задействованы 63 человека, все работы ведутся в полном соответствии с планами. Сейчас строительная готовность гимназии составляет 54%.

Напомним, что здание многострадальной гимназии было снесено до основания по решению властей из-за аварийного состояния. Работы по реконструкции были приостановлены. Было решено построить объект заново.