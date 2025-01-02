Строительная готовность гимназии № 88 в Омске составляет 54%

На стройплощадке гимназии № 88 продолжаются работы. Внутри здания по адресу 3-я Транспортная, 5, полным ходом идет монтаж лестничных маршей, системы отопления и внутренних сетей электроснабжения.
«Внутри здания ведется монтаж системы отопления, внутренних сетей электроснабжения», — рассказал последние новости об объекте мэр Омска Сергей Шелест.
Фото: администрация города Омска.
Параллельно снаружи ведутся кровельные работы. На объекте задействованы 63 человека, все работы ведутся в полном соответствии с планами. Сейчас строительная готовность гимназии составляет 54%.
Напомним, что здание многострадальной гимназии было снесено до основания по решению властей из-за аварийного состояния. Работы по реконструкции были приостановлены. Было решено построить объект заново.