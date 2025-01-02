Какую роль разведка Японии и контрразведка России сыграли в русско-японской войне

«Получил ночью потрясающее известие от Стесселя о сдаче Порт-Артура японцам ввиду громадных потерь и болезненности среди гарнизона и полного израсходования снарядов! Тяжело и больно, хотя оно и предвиделось, но хотелось верить, что армия выручит крепость. Защитники все герои и сделали более того, что можно было предполагать. На то, значит, воля Божья!» — написал в дневнике император Николай II, узнав о сдаче крепости.