«Газета.Ru» подготовила подборку самых значимых космических запусков 2025 года

К отмене SLS и запуску Orion на одной из ракет компании SpaceX призвал даже миллиардер Майкл Блумберг, которого ни в коей мере нельзя назвать бунтарем против американского истеблишмента. Американский журналист Эрик Бергер, хорошо знакомый с космической программой и чиновниками, поделился слухами, что власти США всерьез прорабатывают отказ от этой ракеты. Если все подтвердится, то такой шаг станет важной символической победой энтузиастов космических исследований, которые симпатизируют Илону Маску, над традиционным аэрокосмическим истеблишментом во главе с компаниями Boeing и ULA, который критики обвиняют в коррупции, неэффективности и безразличию к инновациями. В качестве альтернативного способа запустить Orion рассматривают двухпусковую схему с использованием менее грузоподъемной Falcon Heavy: одна ракета выведет на околоземную орбиту сам корабль, а другая — разгонный блок, который состыкуется с кораблем и отправит его к Луне.