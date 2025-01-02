Когда будут Святки в 2025 году и как правильно колядовать в период между Рождеством и Крещением

Рождественские Святки — праздничный период, в котором соединяются древние обычаи и христианские традиции. Веселые колядки, гадания, щедрые застолья и добрые дела — все это наполняет дни между Рождеством и Крещением ощущением праздника и чуда. Подробнее об истории и традициях одного из самых волшебных периодов года — в материале «Газеты.Ru».
Когда начинаются Святки в 2025 году.
Рождественские Святки — период между двумя большими церковными праздниками — Рождеством Христовым, 7 января, и Крещением Господнем, 19 января. В разных источниках можно встретить разные версии их продолжительности.
Есть упоминания и других дат: с 7 по 18 января или с 8 по 19 января. Но с религиозной точки зрения они не слишком логичны, потому что включают день обязательного для православных строгого поста (Крещенский Сочельник). Появляется противоречие с русской святочной традицией веселиться и устраивать гулянья.
Что такое Рождественские Святки.
Название «Святки», вероятно, происходит от слова «святой», по другой версии — от глагола «святить» (то есть — прославлять). Они ассоциируются с христианским праздником Рождества Христова, но при этом сохраняют и большое влияние народных, еще языческих традиций и обычаев.
Одним из первых, кто упоминал Святки в своих трудах, был христианский богослов Ефрем Сирин, который жил в IV веке. Он писал о двухнедельном периоде после Рождества, когда греческие христиане прославляли появление на свет Мессии. Этот праздник был временем духовной радости. Люди выражали благодарность за рождение Иисуса Христа, Спасителя человечества.
В 567 году на соборе в Туре Церковь объявила праздничными следующие за Рождеством 12 дней. Этот период назвали «Святыми днями». Он символизировал призванных Иисусом Христом 12 апостолов и завершался праздником Крещения, когда вспоминают крещение Иисуса на реке Иордан.
До революции 1917 года в России это были государственные выходные, наподобие наших нынешних новогодних, рассказал «Газете.Ru» Николай Савченко, священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге. В странах Запада такая традиция рождественского отдыха сохранилась, но у них Рождество празднуется по новому стилю — 25 декабря.
Как отмечали Рождественские Святки на Руси — традиции.
С 7 по 17 января, от Рождества до Крещения, в каждом доме на Руси царила атмосфера радости, единения и веселья. Этот период воспринимался как время чудес, когда стирались границы между мирами, потому особое внимание уделялось ритуалам и обрядам.
Колядки.
Одним из самых любимых и широко распространенных обычаев были колядки. Молодежь и дети наряжались в красочные костюмы, ходили по домам с прославляющими Рождество песнями и желали другим здоровья, счастья и достатка. Взамен колядующие получали угощения — пироги, сладости, орехи, а иногда даже деньги. Для усиления эффектности участники наряжались в маски животных и других персонажей: козы, медведя, ведьмы и т.д. Славяне верили, что чем больше колядующих придет в дом, тем удачнее будет год.
Святочные гадания.
Святки считались временем, когда стираются границы между мирами, а значит можно было узнать будущее. Особенно популярными были гадания среди девушек, которые стремились узнать имя или облик своего будущего жениха. Использовали зеркала, свечи, кольца, зерно и даже тени от горящих предметов. Кроме того, наши предки гадали на удачу, урожай, здоровье и погоду, веря, что в это время судьба подает наиболее правдивые знаки.
Праздничный стол.
Застолья на Святки были щедрыми и обильными. Главным угощением часто становилась кутья — блюдо из зерновых с медом и маком, символизирующее достаток и плодородие. На столе обязательно присутствовали блины, пироги, кисели, мясные блюда и сладости. Особое значение придавалось числу блюд: их должно было быть 12, как апостолов. За праздничным столом собирались всей семьей, а каждый гость был желанным, так как считалось, что он приносит счастье и благословение.
Народные гулянья и развлечения.
Люди катались на санях, устраивали хороводы, водили ряженых и ставили шуточные представления. Популярностью пользовались игры и забавы, в которых принимали участие как взрослые, так и дети. Ряженые, которые участвовали в постановочных театральных сценках, обязательно облачались в образы мифических и сказочных героев, которые символизировали силу природы, плодородие и оберег от зла. Такие гулянья сближали людей, создавали особую атмосферу и укрепляли дух общины.
Милосердие и помощь нуждающимся.
В святочные дни старались помогать бедным, больным и заключенным. Было принято приносить еду, одежду и подарки в дома для сирот и нуждающихся. В тюрьмы и больницы приходили с угощениями, чтобы подарить радость даже тем, кто не мог провести праздник в кругу семьи. Милосердие и помощь ближнему воспринимали как важное духовное дело.
Символика света и огня.
Особую роль на Святки играл огонь. В домах зажигали свечи и лампады, которые символизировали очищение, тепло и свет, принесенный в мир рождением Христа. Считалось, что именно эти огоньки создавали атмосферу уюта и праздничности, защищая дом от тьмы и негатива.
«Традиция ставить рождественскую елку — достаточно поздняя традиция. На Руси ее не было, а этот обычай пришел к нам из лютеранской части Германии. Однако он имел там общехристианский смысл украшения вечнозеленого дерева во образ вечной жизни», — добавил священник.
Как сегодня отмечают Святки.
Для верующих главное событие этого периода — участие в церковных богослужениях. В храмах проводят праздничные литургии, прославляющие рождение Христа. А вместо старинных колядок церковь утвердила тропари и другие духовные песнопения.
После завершения строгого Рождественского поста праздничный стол верующих ломится от еды. Семьи готовят традиционные блюда. Эти застолья — не просто трапеза, а время для общения, радости и гостеприимства, которые продолжают древние обычаи встречать гостей с открытой душой.
Исторически церковь относилась к народным святочным гуляньям неоднозначно. На VI Вселенском соборе (680−681 годы) официально запретили гадания, колядование и маскарады, которые называли остатками языческих верований, не соответствующими христианским ценностям. Так, церковь предложила ориентироваться на благотворительные и духовные практики, принятые в Византии. Верующим рекомендовали посещать тюрьмы и помогать бедным, а также принимать в дом каждого гостя, видя в этом проявление Божьей благодати.
Несмотря на церковные запреты, в ряде регионов до сих пор сохраняются традиции колядования. Дети и молодежь наряжаются, исполняют праздничные песни, прославляющие рождение Христа, и получают за это угощения. Современные колядки, утратили связь с языческими маскарадами и превратились в визиты с добрыми пожеланиями.
Народные приметы и поверья.
* Хмурое небо и снегопад на Крещение считаются добрым знаком, предвещающим богатый урожай, тогда как ясная погода сулит скудный год.
* Снегопад в Сочельник — предвестник хорошего урожая, а морозное Рождество считается символом семейной гармонии, любви и мира.
* Обилие звезд на Старый Новый год, в ночь с 13 на 14 января, предвещает изобилие и успех в хозяйстве.
* Если в канун Старого Нового года удалось сварить вкусную и рассыпчатую кашу, то в семье будут удача и достаток в наступившем году.
* Чтобы не оказаться в долгах, в Старый Новый год не стоит давать деньги взаймы.
* Незамужним девушкам и молодым парням следует избегать сидения на углу стола во время праздничных застолий — народная примета утверждает, что это может помешать вступлению в брак.