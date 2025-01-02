Когда будут Святки в 2025 году и как правильно колядовать в период между Рождеством и Крещением

Святки считались временем, когда стираются границы между мирами, а значит можно было узнать будущее. Особенно популярными были гадания среди девушек, которые стремились узнать имя или облик своего будущего жениха. Использовали зеркала, свечи, кольца, зерно и даже тени от горящих предметов. Кроме того, наши предки гадали на удачу, урожай, здоровье и погоду, веря, что в это время судьба подает наиболее правдивые знаки.