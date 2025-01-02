Если загорелась елка: как правильно потушить электрическую гирлянду

Искусственные елки и гирлянды чаще всего эксплуатируются несколько лет, поэтому перед установкой их надо проверить на безопасность. Кроме того, главный атрибут праздника следует устанавливать, соблюдая все правила.
«Живая или искусственная елка не должна преграждать пути эвакуации, ее следует устанавливать на устойчивую основу. Расстояние до горючего основания должно быть не менее одного метра и до осветительных приборов — не менее полуметра. Гирлянды должны быть сертифицированные или, как минимум, надо проверить их на механические повреждения».
Что касается пиротехники, то в Крыму на данный момент разрешено использовать только пиротехнические изделия первого класса — это хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны. За использование других изделий установлен штраф от тысячи рублей для граждан до 300 000 для юридических лиц.
«На сегодняшний день разрешается применение пиротехнических изделий только первого класса опасности. Но даже при применении этого оборудования необходимо внимательно изучать инструкцию, приобретать их только в специализированных магазинах», — подчеркнул начальник управления.
Бенгальские огни желательно применять только на открытом воздухе, чтобы избежать попадания окалины на елку и другие горючие легко воспламеняющиеся предметы.
Как действовать в случае пожара.
Если возгорание все же произошло, следует немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101 (со стационарного телефона — 01) либо позвонить в единую диспетчерскую службу по номеру 112.
«После того, как вы сообщили в пожарную охрану о пожаре, необходимо организовать эвакуационные мероприятия для всех, кто, возможно, попадает в опасную зону. И после этого уже своими силами, при отсутствии угрозы для жизни и здоровья, организовать тушение пожара первичными средствами», — советует эксперт.
Люди чаще всего стараются потушить огонь своими силами, и только если это не удается, вызывают пожарных. Таким образом теряется драгоценное время, предупреждает Игорь Скуртул. Для тушения огня он рекомендует иметь дома огнетушитель, который стоит всего около тысячи рублей. Елочную гирлянду, как любой электроприбор, следует тушить именно с его помощью, предварительно отключив прибор от электросети. Для этого ни в коем случае нельзя применять воду, подчеркнул представитель МЧС.
Кроме того, водой нельзя тушить елки и украшения из полимерных материалов. Синтетика при горении плавится и растекается, а вода может привести к закипанию пластмассы, разбрызгиванию капель и как следствие — к расширению площади возгорания.
«В первую очередь посоветовал бы нашим гражданам установить автономный пожарный извещатель. Это может сделать каждый, там ценовая политика от 300 до 500 рублей, в зависимости от производителя. Он помогает на ранней стадии выявить пожар», — рекомендует специалист.