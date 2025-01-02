Если загорелась елка: как правильно потушить электрическую гирлянду

Люди чаще всего стараются потушить огонь своими силами, и только если это не удается, вызывают пожарных. Таким образом теряется драгоценное время, предупреждает Игорь Скуртул. Для тушения огня он рекомендует иметь дома огнетушитель, который стоит всего около тысячи рублей. Елочную гирлянду, как любой электроприбор, следует тушить именно с его помощью, предварительно отключив прибор от электросети. Для этого ни в коем случае нельзя применять воду, подчеркнул представитель МЧС.