В семье блогера из Башкирии Рустама Набиева ждут третьего ребенка

Накануне известный блогер из Башкирии Рустам Набиев в своем телеграм-канале объявил, что станет отцом в третий раз. Он записал и выложил трогательный видеоролик, который подписал «В 2025 году мы готовимся стать многодетными родителями». В семье Рустама и его супруги Индиры воспитываются двое дочерей.
Известность Рустам Набиев приобрел после того, как завел собственный блог и стал мотивационный оратором и пара-альпинистом. На одних руках о совершил восхождение на горы Эльбрус, Килиманджаро, Манаслу (между прочим, 8163 метра) и высочайшую гору Южной Америки Аконкагуа. Набиев попал в книгу рекордов Гиннеса, а в 2023 году получил из рук президента России Владимира Путина Орден Дружбы.
«Комсомольская правда-Уфа» поздравляет Рустама и Индиру Набиевых с пополнением в семье.
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