В семье блогера из Башкирии Рустама Набиева ждут третьего ребенка

Известность Рустам Набиев приобрел после того, как завел собственный блог и стал мотивационный оратором и пара-альпинистом. На одних руках о совершил восхождение на горы Эльбрус, Килиманджаро, Манаслу (между прочим, 8163 метра) и высочайшую гору Южной Америки Аконкагуа. Набиев попал в книгу рекордов Гиннеса, а в 2023 году получил из рук президента России Владимира Путина Орден Дружбы.