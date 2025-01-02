62 нетрезвых водителя за первый день Нового года выявлено в Иркутской области

За первое нарушение правил, связанных с вождением в нетрезвом виде, водителя ждёт административное наказание, включающее в себя значительный штраф и лишение прав на срок до двух лет. В случае повторного нарушения последствия будут серьёзнее, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Кроме того, водитель может быть лишён права управления на срок до трёх лет.