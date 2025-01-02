62 нетрезвых водителя за первый день Нового года выявлено в Иркутской области

Новый год — время радости, семейных встреч и… рекордного количества нетрезвых водителей на дорогах. По данным Госавтоинспекции Иркутской области, только за первый день 2025 года было выявлено 62 нетрезвых водителя.
— Из общего числа задержанных 49 водителей были признаны находящимися в состоянии опьянения после прохождения освидетельствования. Ещё 13 человек отказались от процедуры на месте. В отношении нарушителей составлены административные материалы, которые после праздничных дней будут направлены в судебные органы для принятия решения о лишении граждан права управления транспортным средствами, — рассказали в ведомстве.
За первое нарушение правил, связанных с вождением в нетрезвом виде, водителя ждёт административное наказание, включающее в себя значительный штраф и лишение прав на срок до двух лет. В случае повторного нарушения последствия будут серьёзнее, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Кроме того, водитель может быть лишён права управления на срок до трёх лет.