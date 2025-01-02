В Омске устроили флешмоб в честь статуса «Молодежной столицы России — 2025»

В Омске уже разработали план мероприятий, которые будут реализованы в 2025 году. Новый статус поможет Омску получить дополнительное финансирование от федерального центра на воплощение проектов и программ по молодёжной политике, право на проведение крупных всероссийских и международных молодёжных форумов. Также Омск получит дополнительные возможности для развития туризма, в том числе и для молодежи.