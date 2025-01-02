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В Омске устроили флешмоб в честь статуса «Молодежной столицы России — 2025»

Омск получил статус молодежной столицы в 2025 году, разделив победу с Пермью.

Источник: Комсомольская правда

В Омске устроили праздничный флешмоб, посвящённый получению городом статуса «Молодежной столицы России — 2025». На колесе обозрения в парке «Вокруг света» появилась соответствующая надпись.

В парке также прошли тематические мероприятия для детей и взрослых. Видео появилось в телеграм-канале «Омск — молодежная столица!».

Напомним, 21 декабря в России подвели итоги голосования и Омск разделил победу с Пермью, так как разница в голосах составила всего несколько сотен.

Фото: t.me/omsk_sun.

В Омске уже разработали план мероприятий, которые будут реализованы в 2025 году. Новый статус поможет Омску получить дополнительное финансирование от федерального центра на воплощение проектов и программ по молодёжной политике, право на проведение крупных всероссийских и международных молодёжных форумов. Также Омск получит дополнительные возможности для развития туризма, в том числе и для молодежи.