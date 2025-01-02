Томский препарат на основе серебра помог вылечить абрикосы в Испании

По словам ученых, культуры, зараженные вирусом, не способны дать здоровые косточки или побеги. Обработка взрослых деревьев дорогостоящими противовирусными препаратами снижает количество вирусных единиц только на 15−20%, при этом препараты являются токсичными для самого растения. Поэтому появляется потребность обрабатывать побеги от вирусов в лабораторных условиях, а затем высаживать здоровые растения в теплицах или в новообразованных садах, чтобы снизить риск повторного заражения.