Томский препарат на основе серебра помог вылечить абрикосы в Испании

ТОМСК, 2 января. /ТАСС/. Препарат на основе наночастиц серебра «Арговит», разработанный учеными Томского политехнического университета (ТПУ) и их партнерами, испытали в Испании для лечения растений абрикосов, зараженных вирусом оспы сливы. Обработка побегов препаратом снизила количество вирусных частиц на 75%, в то время как существующие аналоги убивают лишь 15−20% инфекционных агентов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По словам ученых, культуры, зараженные вирусом, не способны дать здоровые косточки или побеги. Обработка взрослых деревьев дорогостоящими противовирусными препаратами снижает количество вирусных единиц только на 15−20%, при этом препараты являются токсичными для самого растения. Поэтому появляется потребность обрабатывать побеги от вирусов в лабораторных условиях, а затем высаживать здоровые растения в теплицах или в новообразованных садах, чтобы снизить риск повторного заражения.
«Ученые культивировали в лабораторных условиях пять групп побегов абрикоса, зараженных вирусом оспы сливы. Четыре группы растений в течение восьми недель обрабатывали препаратом на основе наночастиц серебра в разной концентрации. Пятая, контрольная группа растений, не подвергалась обработке. Исследования показали, что 75% побегов были свободны от вируса оспы сливы в группе растений, которую обработали препаратом на основе наночастиц серебра в концентрации 75 мг/л. Здоровые побеги были укоренены и высажены в теплицу», — сказано в сообщении.
Дальнейшая оценка показала, что вирус оспы сливы в растениях не обнаружен. «Аналогичный результат дает криотерапия и термотерапия побегов. Однако наша методика не требует покупки специального оборудования и навыков работы с ним, а также больших энергозатрат», — приводятся слова соавтора исследования, профессора Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Алексея Пестрякова.
В пресс-службе отметили, что в дальнейшем препарат может существенно помочь фермерам Испании бороться с эпидемией этого вируса у растений.
В исследованиях приняли участие сотрудники Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ, Центра биоразнообразия и биотехнологии Испании, Национального автономного университета Мексики и новосибирской компании «Вектор-Вита». Исследование поддержано проектом РНФ и Томской области. Результаты работы опубликованы в журнале Plant Science (Q1, IF: 4,6).