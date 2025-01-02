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Определена дата нового снегопада во Владивостоке — когда ударит

Синоптики указали на грядущие осадки.

Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 47% 761 мм рт. ст. +4°
Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивосток может жестко нагрянуть снегопад. Синоптики метеорологического портала Gismeteo (18+) сообщают, что в столице ДФО будет зимняя погода, которая может сильно испортить ситуацию на дорогах, сообщает ИА PrimaMedia.

Жителям столицы ДФО стоит подготовиться к похолоданию. В воскресенье, 5 января, будет идти снег. По данным сайта, температура воздуха в течение суток будет колебаться от −10 до −6.

Синоптики просят отслеживать актуальные прогнозы и учитывать обстановку на дорогах из-за непогоды, особенно тем, кто за рулем.