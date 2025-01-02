Четверть века назад в Беларуси прошла деноминация

Именно в этот день вступил в силу соответствующий указ президента. На ценниках в магазинах убрали три нуля, то есть цифры сократили в тысячу раз. Окончательно ушли в историю купюры, введенные в 1992 году с зайчиками, бобрами, медведями, рысями и прочей фауной.