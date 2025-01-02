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Четверть века назад в Беларуси прошла деноминация

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Первая деноминация белорусского рубля произошла ровно 25 лет назад — 2 января 2000 года.

Источник: Sputnik.by

Именно в этот день вступил в силу соответствующий указ президента. На ценниках в магазинах убрали три нуля, то есть цифры сократили в тысячу раз. Окончательно ушли в историю купюры, введенные в 1992 году с зайчиками, бобрами, медведями, рысями и прочей фауной.

Самой мелкой купюрой стала бывшая банкнота номиналом в тысячу рублей, где было изображено главное здание Национальной академии наук. Со 2 января 2000 года купюра стала рублевой, да и дизайн ее изменился.

Самая крупная банкнота в 5 миллионов с изображением минского Дворца спорта поменяла номинал на 5 тысяч. При этом дизайн купюры почти не изменился.

Совсем скоро, в 2001 году, ввели новую купюру — 10 тысяч — с изображениями достопримечательностей Витебска. В 2002-м ввели 20 тысяч и 50 тысяч, в 2005-м — 100 тысяч, в 2012-м — 200 тысяч. Затем были небольшие модификации и новая деноминация 2016 года.

Рубль образца 2000 года продержался недолго. Эту банкноту изъяли из обращения уже в 2003 году. Такая же судьба в 2004-м постигла пятирублевки. Но в целом серия 2000 года просуществовала довольно долго — более 15 лет.

экономика