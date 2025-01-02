2 января в Самаре ожидается снегопад и гололедица

В Самаре 2 января 2025 года ожидаются осадки. Мокрый снег будет сопровождать жителей весь день, а погода будет облачной. Не смотря на небольшой снегопад, в городе будет довольно тепло. Температура воздуха не понизиться меньше 0 градусов и в течение дня повысится до +2.
— Ожидается снег, местами сильный с метелями и порывистым ветром, что значительно осложнит ситуацию на дорогах. Температурный фон по-прежнему останется повышенным, — сообщили в Приволжском УГМС.
Второй праздничный день будет сопровождаться юго-западным ветром от 7−12 м/с. В Области возможны ветряные порывы от 15−20 м/с. Синоптики прогнозируют гололедицу.