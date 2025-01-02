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2 января в Самаре ожидается снегопад и гололедица

2 января в Самаре синоптики прогнозируют порывистый ветер и плюсовую температуру.

Сейчас в Ричмонде: +3° 5 м/с 60% 759 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В Самаре 2 января 2025 года ожидаются осадки. Мокрый снег будет сопровождать жителей весь день, а погода будет облачной. Не смотря на небольшой снегопад, в городе будет довольно тепло. Температура воздуха не понизиться меньше 0 градусов и в течение дня повысится до +2.

— Ожидается снег, местами сильный с метелями и порывистым ветром, что значительно осложнит ситуацию на дорогах. Температурный фон по-прежнему останется повышенным, — сообщили в Приволжском УГМС.

Второй праздничный день будет сопровождаться юго-западным ветром от 7−12 м/с. В Области возможны ветряные порывы от 15−20 м/с. Синоптики прогнозируют гололедицу.