2 января в Самаре ожидается снегопад и гололедица

В Самаре 2 января 2025 года ожидаются осадки. Мокрый снег будет сопровождать жителей весь день, а погода будет облачной. Не смотря на небольшой снегопад, в городе будет довольно тепло. Температура воздуха не понизиться меньше 0 градусов и в течение дня повысится до +2.