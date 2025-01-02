Аудиовизуальная инсталляция, уличный театр и DJ-фургон: где провести время 2 января в Казани

В общественных пространствах столицы Татарстана продолжается серия новогодних мероприятий. Сегодня, 2 января, горожане смогут послушать аудиовизуальную инсталляцию, потанцевать под диджей-сеты и стать зрителями уличного театра из Санкт-Петербурга. О предстоящих событиях — в материале KZN.RU.
На сцене у Центра семьи «Казан» в 17:00 студия «Оперение» представит спектакль «Бременские музыканты», после чего сеты отыграют ученики Scratch Dj School. С 20:00 до 21:00 возле главной городской елки заиграет аудиовизуальная инсталляция «Желание», которая погрузит зрителей в метафорическое путешествие и расскажет о вызове, преодолении и трансформации. Представление организовано дирекцией парков и скверов совместно с командой международного фестиваля медиаискусства «НУР».
По улицам города в 15:30 стартует DJ-фургон «Елан сәяхәте». Он остановится у монумента «Часы» на ул. Баумана, у торгового центра «Мега», в сквере по ул. Мира в Дербышках, в парках жилого района Салават Купере и «Калейдоскоп». На каждой локации покажут интерактивные спектакли, а на крыше фургона диджей будет играть новогодние сеты. Горожане могут принять участие в розыгрыше призов. Для этого нужно сфотографироваться со сказочным персонажем Ак елан и разместить фото в комментариях в телеграм-канале «Культура Казани».
Уличный театр из Санкт-Петербурга «Вокруг» в 15:00 выступит в парке у жилого района Салават Купере, а в 18:00 — на бульваре по ул. Серова. Артисты покажут представление «Без притяжения» об удивительных и смешных инопланетных астронавтах, прилетевших на Землю на большом космическом корабле.
В Казанском Кремле праздничные мероприятия начнутся в 12:00 со спектакля «Сундук Абики». В 15:15, 18:00, 19:00 и 20:00 в Присутственных местах актеры сыграют в постановке «Окно в прошлое», а в 16:00 представят «Сон Дедушки Мороза».
В Пушечном дворе Казанского Кремля в 10:30 и 13:00 для жителей и гостей города пройдет «Добрый интерактив». С 11:00 до 15:00 развернется мастерская кузнеца, а в 12:00 и 14:00 — музыкально-театрализованное представление «Как Иван-Пушкарь Новый год спасал».
Каток и пункт проката в парке «Черное озеро» сегодня будут закрыты из-за погодных условий.
Напомним, на портале KZN.RU открыт раздел «Новый год». Здесь собрана информация о культурной программе, работе общественного транспорта и медицинских учреждений в праздничные дни.