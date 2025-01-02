Аудиовизуальная инсталляция, уличный театр и DJ-фургон: где провести время 2 января в Казани

По улицам города в 15:30 стартует DJ-фургон «Елан сәяхәте». Он остановится у монумента «Часы» на ул. Баумана, у торгового центра «Мега», в сквере по ул. Мира в Дербышках, в парках жилого района Салават Купере и «Калейдоскоп». На каждой локации покажут интерактивные спектакли, а на крыше фургона диджей будет играть новогодние сеты. Горожане могут принять участие в розыгрыше призов. Для этого нужно сфотографироваться со сказочным персонажем Ак елан и разместить фото в комментариях в телеграм-канале «Культура Казани».