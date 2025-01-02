Археологи нашли фрагмент книжной застежки XVIII-XIX веков

«Археологические работы в Крестовоздвиженском переулке велись на протяжении прошлого года и продолжаются до сих пор. За это время специалистам удалось обнаружить около 320 индивидуальных находок, одна из которых — металлическая книжная застежка. Этот элемент использовался для защиты книг от проникновения пыли и света. Учитывая возраст и место данной находки, можно предположить, что она защищала одну из церковных книг Крестовоздвиженского монастыря, который был упразднен в начале XIX века», — отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.