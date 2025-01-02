Археологи нашли фрагмент книжной застежки XVIII-XIX веков

Во время археологических исследований в Крестовоздвиженском переулке специалисты обнаружили фрагмент книжной застежки
«Археологические работы в Крестовоздвиженском переулке велись на протяжении прошлого года и продолжаются до сих пор. За это время специалистам удалось обнаружить около 320 индивидуальных находок, одна из которых — металлическая книжная застежка. Этот элемент использовался для защиты книг от проникновения пыли и света. Учитывая возраст и место данной находки, можно предположить, что она защищала одну из церковных книг Крестовоздвиженского монастыря, который был упразднен в начале XIX века», — отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Застежка была искусно обработана мастером. Края обрамляет волнистая линия с небольшими углублениями. По всей длине есть орнамент из высверленных точек. Широкая часть застежки имеет красивый узорный край, на ней расположено три больших и два малых сквозных отверстия, которые, предположительно, были необходимы для соединения со второй частью застежки. Между ними видны следы циркульного орнамента.
Такие застежки имели практичную функцию: стягивали свежесшитые листы книги, что позволяло избежать деформации обложки, и защищали страницы от пыли. Их изготавливали мастера-кузнецы из железа и латуни, в качестве украшения использовалась чеканка, тиснение и гравировка. Застежки из серебра и золота создавались мастерами-ювелирами и устанавливались только на очень ценные рукописные издания. После появления печатных книг драгоценные металлы стали использоваться для украшения переплетов гораздо реже.
Участок, на котором проводились археологические исследования, расположен в квартале, ограниченном улицами Воздвиженкой и Знаменкой, а также Крестовоздвиженским и Староваганьковским переулками. Изучаемая территория находится на левом берегу Москвы-реки между двумя ее притоками: рекой Неглинной и ручьем Черторыем (заключены в коллекторы).
По летописным данным известно, что в XVI веке на этой территории располагалась деревянная церковь Воздвижения Честного Креста. После пожара 1547 года ее перестроили в камне, а позднее к северу от участка исследования была основана одноименная обитель. Со временем новый Крестовоздвиженский монастырь дал название улице Воздвиженке.
В 1812 году в нем на постое находились французские солдаты. Здания от пожара не пострадали, но монастырь был осквернен и разграблен. Церковные службы вскоре возобновились, но обитель было решено упразднить, а Крестовоздвиженскую церковь сделать приходской.