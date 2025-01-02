Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов выступил с экстренным обращением к водителям

— В сложившейся обстановке прошу максимально быть внимательными при управлении транспортными средствами. Во избежание неприятностей на дороге, рекомендую не выезжать за пределы населенных пунктов. Уважаемые родители, настоятельно рекомендую при планировании выездов детей на какие-либо мероприятия обращайте внимание на погоду и пропускную способность дорог, про которую мы сообщаем в официальных соцсетях. Не рискуйте, дождитесь улучшения погоды, — написал в своем телеграм-канале Владимир Севастьянов.