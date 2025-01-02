Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов выступил с экстренным обращением к водителям

Сегодня, 2 января, главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале обратился к водителям. Он отметил, что в регионе наблюдается сильный снегопад, низовая метель, снежный накат и гололедица. Из-за этого на многих участках автомагистралей заметное ухудшение видимости.
— В сложившейся обстановке прошу максимально быть внимательными при управлении транспортными средствами. Во избежание неприятностей на дороге, рекомендую не выезжать за пределы населенных пунктов. Уважаемые родители, настоятельно рекомендую при планировании выездов детей на какие-либо мероприятия обращайте внимание на погоду и пропускную способность дорог, про которую мы сообщаем в официальных соцсетях. Не рискуйте, дождитесь улучшения погоды, — написал в своем телеграм-канале Владимир Севастьянов.
Как подчеркнул главный госавтоинспектор Башкирии, если вы уже вы пути, то необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим и пристегиваться ремнями безопасности.
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