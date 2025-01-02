Синоптики прогнозируют в Беларуси снег со 2 января, а на выходных — морозы

Первый день нового года был теплыми, без снега и мороза, но постепенно будет холодать, сообщает pogoda.by.
2 января, в четверг, будет облачно, на большей части Беларуси пройдут осадки: дождь, днем с мокрым снегом. Во многих районах ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха максимальная днем +2..+8.
В пятницу 3 января ночью на большей части территории, а днем местами ожидается кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах прогнозируется слабая метель. Беспокойство доставит порывистый ветер. Немного похолодает. Температура воздуха ночью −6..+1, днем −4..+2.
В субботу 4 января уже на большей части территории республики ожидается кратковременный снег. И снова будет сильный порывистый ветер. Ночью прогнозируют мороз −1..-8, а днем 0..-5.
Ранее мы писали, что можно и нельзя делать в Игнатьев день 2 января, который называют Оберег дома.
Еще Минтруда сообщило, что ограничение размера пенсий снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронет 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров.
Ну, а вот каким был Год Змеи в истории Беларуси: Машеров возглавил БССР, Коваленок полетел в космос, страну накрыл снежный шторм «Хавьер».