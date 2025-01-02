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Синоптики прогнозируют в Беларуси снег со 2 января, а на выходных — морозы

Синоптики: в Беларуси выпадет снег 2 января, а на выходные придут морозы.

Источник: Комсомольская правда

Первый день нового года был теплыми, без снега и мороза, но постепенно будет холодать, сообщает pogoda.by.

2 января, в четверг, будет облачно, на большей части Беларуси пройдут осадки: дождь, днем с мокрым снегом. Во многих районах ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха максимальная днем +2..+8.

В пятницу 3 января ночью на большей части территории, а днем местами ожидается кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах прогнозируется слабая метель. Беспокойство доставит порывистый ветер. Немного похолодает. Температура воздуха ночью −6..+1, днем −4..+2.

В субботу 4 января уже на большей части территории республики ожидается кратковременный снег. И снова будет сильный порывистый ветер. Ночью прогнозируют мороз −1..-8, а днем 0..-5.

Ранее мы писали, что можно и нельзя делать в Игнатьев день 2 января, который называют Оберег дома.

Еще Минтруда сообщило, что ограничение размера пенсий снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронет 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров.

Ну, а вот каким был Год Змеи в истории Беларуси: Машеров возглавил БССР, Коваленок полетел в космос, страну накрыл снежный шторм «Хавьер».