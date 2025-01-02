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На Дону на новогодних праздниках ожидается аномальное потепление

На новогодних каникулах воздух в Ростовской области прогреется до +9 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на новогодних выходных ожидается аномальное потепление. Об этом дончан предупредили синоптики.

Так, в четверг, 2 января, температура воздуха в дневные часы прогреется от +6 до +9 градусов. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. А в пятницу, 3 января, температура воздуха будет от +5 до +9. Причем оба дня будут солнечными.

В ночь на субботу может пройти небольшой дождь, а в ночь на воскресенье, 5 января, температура воздуха понизится до −3, ожидается небольшой снег.

Напомним, руководитель регионального гидрометцентра Елена Назарова дала дончанам подробный прогноз на январь. По ее словам, в первой декаде месяца ожидаются дожди и мокрый снег. Во второй декаде января на Дон придет настоящая зима. А самой холодной станет третья декада.