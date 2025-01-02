Проезд снова подорожает в автобусах маршрутом Ангарск — Иркутск

С 4 января 2025 года стоимость проезда в междугородних автобусах по маршрутам Ангарск — Иркутск (номера № 372 и № 375) увеличится. Об этом сообщает перевозчик на своем официальном сайте. Теперь поездка по указанным маршрутам будет стоить 170 рублей, пишет ИА IrkutskMedia.