В Омске юные Деды Морозы и Снегурочки поздравили работающих взрослых

Омские школьники и студенты подключились к ежегодной всероссийской акции «Российский детский Дед Мороз». Юные Деды Морозы и Снегурочки подарили праздник тем, кто встречал Новый год на работе.
Фото: пресс-служба Главного управления молодёжной политики Омской области.
В этом году активисты «Движения Первых» поздравили пожарных, врачей, спасателей, работников коммунальных служб, курьеров и других омичей. Дети своими руками делают подарки и вручают их представителям этих профессий.
«В прошлом году более 600 тысяч наших маленьких Дедов Морозов и Снегурочек поздравили почти 200 тысяч взрослых. Присоединиться к акции Первых может любой школьник или студент до 14 января», — отметил руководитель «Движения Первых» Артур Орлов.
Фото: пресс-служба Главного управления молодёжной политики Омской области.
Добавим, что мы ранее узнали, как проходит новогодняя ночь у омских спасателей. Оксана Чурсина — руководитель смены центрального пункта пожарной связи СПТ МЧС России рассказала о работе 1 января.