В Омске юные Деды Морозы и Снегурочки поздравили работающих взрослых

«В прошлом году более 600 тысяч наших маленьких Дедов Морозов и Снегурочек поздравили почти 200 тысяч взрослых. Присоединиться к акции Первых может любой школьник или студент до 14 января», — отметил руководитель «Движения Первых» Артур Орлов.