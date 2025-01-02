Новый поезд в метрополитене Новосибирска получит название «Ермак»

Осенью 2024 года в Новосибирске состоялись торги на поставку 5 новых пятисоставных поездов метрополитена. Два из них готовы поставить по цене 863 млн рублей за каждый. Другие три вагона бюджету города обойдутся в 1,36 млрд рублей за каждый.