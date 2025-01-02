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Новый поезд в метрополитене Новосибирска получит название «Ермак»

Осенью 2024 года в Новосибирске состоялись торги на поставку 5 новых пятисоставных поездов метрополитена.

Источник: Аргументы и факты

В мэрии Новосибирска выбрали название для нового поезда метрополитена. Инициаторами стали муниципалитет и предприятие, которое производит поезда для новосибирского метро.

Всего было 46 вариантов названия. Наибольшее количество набрал «Ермак». Вскоре жителям города представят дизайн состава.

Осенью 2024 года в Новосибирске состоялись торги на поставку 5 новых пятисоставных поездов метрополитена. Два из них готовы поставить по цене 863 млн рублей за каждый. Другие три вагона бюджету города обойдутся в 1,36 млрд рублей за каждый.

Первый новый поезд появится в Новосибирске в конце этого года.