Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

2 января в Петербурге похолодает

Температура воздуха опустится до −5 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +3° 5 м/с 60% 759 мм рт. ст. +4°
Источник: Freepik

Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, во второй половине дня возможны прояснения. Местами пройдет небольшой снег, а на автодорогах и тротуарах будет гололедица, — сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Сегодня Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклонического вихря, уходящего своим центром на северо-восток Вологодчины.

Михаил Леус
синоптик

Столбики термометров в городе опустятся до −3… −5 градусов, в Ленинградской области температура воздуха составит от −2 до −7 градусов.

Ветер северо-западный, скорость — 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт ст. По информации ФГБУ «Северо-западное УГМС», в течение дня давление будет постепенно повышаться.

Ранее мы рассказывали, что в период с 28 декабря в полицию в Петербурге и Ленобласти после корпоративов и во время новогодних рабочих праздников обращались как минимум 20 раз.