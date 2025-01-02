2 января в Петербурге похолодает

Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, во второй половине дня возможны прояснения. Местами пройдет небольшой снег, а на автодорогах и тротуарах будет гололедица, — сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Сегодня Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклонического вихря, уходящего своим центром на северо-восток Вологодчины.
Столбики термометров в городе опустятся до −3… −5 градусов, в Ленинградской области температура воздуха составит от −2 до −7 градусов.
Ветер северо-западный, скорость — 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт ст. По информации ФГБУ «Северо-западное УГМС», в течение дня давление будет постепенно повышаться.
Ранее мы рассказывали, что в период с 28 декабря в полицию в Петербурге и Ленобласти после корпоративов и во время новогодних рабочих праздников обращались как минимум 20 раз.