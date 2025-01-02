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«По швам трещит»: обстановка на набережной «взбудоражила» владивостокцев — кадры

«Не могу смотреть на это», — реагируют приморцы в соцсетях.

Источник: Соцсети

В Приморье заметили очередных смельчаков, решивших проверить на прочность тонкий лед, сообщает ИА PrimaMedia.

В этот раз экстремальный номер массово устроили владивостокцы на Спортивной набережной. Фото очевидцев опубликовал Telegram-канал «vdk_tiger_vladivostok25» (18+). Горожане наслаждаются морозной погодой и делают фотографии, несмотря на то, что лед выглядит ненадежным. Некоторые уходят достаточно далеко, приближаясь к открытому морю, игнорируя возможную опасность.

Приморцы высказали свое мнение по поводу происходящего: «Лед по швам трещит»; «Совсем жить надоело?»; «Там же опасно сейчас»; «О чем они только думают?».

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