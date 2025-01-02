«По швам трещит»: обстановка на набережной «взбудоражила» владивостокцев — кадры

В этот раз экстремальный номер массово устроили владивостокцы на Спортивной набережной. Фото очевидцев опубликовал Telegram-канал «vdk_tiger_vladivostok25» (18+). Горожане наслаждаются морозной погодой и делают фотографии, несмотря на то, что лед выглядит ненадежным. Некоторые уходят достаточно далеко, приближаясь к открытому морю, игнорируя возможную опасность.