Пейте воду и не голодайте. Красноярцам рассказали, как бороться с перееданием

Красноярский Роспотребнадзор рассказал красноярцам, что делать, если вы переели. Жесткая диета в этом случае не поможет — переедание само по себе стресс для организма, а диета может только усугубить ситуацию.
Во-первых, нужно пить больше воды. Это улучшит работу пищеварительной системы и снимет нагрузку с организма.
Во-вторых, не стоит голодать — немного легкой и нежирной еды на следующий день поможет восстановиться. Главное, есть небольшими порциями. А еще подключите немного спорта. Прогулки или растяжка улучшат пищеварение и вам станет комфортнее.