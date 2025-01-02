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Пейте воду и не голодайте. Красноярцам рассказали, как бороться с перееданием

Публикуем советы специалистов.

Источник: Freepik

Красноярский Роспотребнадзор рассказал красноярцам, что делать, если вы переели. Жесткая диета в этом случае не поможет — переедание само по себе стресс для организма, а диета может только усугубить ситуацию.

Во-первых, нужно пить больше воды. Это улучшит работу пищеварительной системы и снимет нагрузку с организма.

Во-вторых, не стоит голодать — немного легкой и нежирной еды на следующий день поможет восстановиться. Главное, есть небольшими порциями. А еще подключите немного спорта. Прогулки или растяжка улучшат пищеварение и вам станет комфортнее.

здоровье