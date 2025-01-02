Новосибирский актёр Павел Прилучный рассказал, где в Москве работает его мама

Павел Прилучный посвятил пост в своих соцсетях деятельности своей мамы, а также бойцам СВО. Артист написал, что вместе с женой несколько дней назад побывал на концерте в госпитале Бурденко. Вместе с ними был коллектив «Московского долголетия». Оказалось, что именно этим коллективом и руководит его мама. Новосибирский актёр подчеркнул, что они навестили бойцов, привезли им фрукты и пожелали скорейшего выздоровления.