Новогодняя ночь в Ростове закончилась двумя штрафами за фейерверки

Новогодняя ночь в донской столице закончилась двумя штрафами за нарушение тишины и покоя из-за использования пиротехники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Если сравнивать эту новогоднюю ночь с прошлогодней, то число обращений в службу ЕДДС, связанных с применением пиротехники, значительно сократилось. В этот раз было зафиксировано 18 вызовов против 31 в том году.
По словам Алексея Логвиненко, серьезных нарушений общественного порядка не допущено.
— В праздничные дни значительно увеличиваются объемы отходов. Сейчас основная задача — обеспечить своевременный вывоз мусора. Необходимо соблюдать графики обслуживания контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий, — добавил он.