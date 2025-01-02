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Новогодняя ночь в Ростове закончилась двумя штрафами за фейерверки

В донской столице было составлено два протокола за нарушение тишины и покоя.

Источник: Комсомольская правда

Новогодняя ночь в донской столице закончилась двумя штрафами за нарушение тишины и покоя из-за использования пиротехники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Если сравнивать эту новогоднюю ночь с прошлогодней, то число обращений в службу ЕДДС, связанных с применением пиротехники, значительно сократилось. В этот раз было зафиксировано 18 вызовов против 31 в том году.

По словам Алексея Логвиненко, серьезных нарушений общественного порядка не допущено.

— В праздничные дни значительно увеличиваются объемы отходов. Сейчас основная задача — обеспечить своевременный вывоз мусора. Необходимо соблюдать графики обслуживания контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий, — добавил он.

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